Χανιά: Σε ύφεση η φωτιά στην Ίμπρο – Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε την επέκτασή της

Snapshot Η πυρκαγιά στην περιοχή της Ίμπρου Σφακίων βρίσκεται σε ύφεση μετά από άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πυροσβεστικά οχήματα, 20 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα και ένα εναέριο μέσο που πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στο βουνό Ακόνες, σε δύσβατη ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, αλλά η γρήγορη επέμβαση απέτρεψε την εξάπλωση προς δασώδη έκταση που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ίμπρου Σφακίων, στον δρόμο που συνδέει το Ασκύφου με την Ασφένδου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με επτά πυροσβεστικά οχήματα, 20 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα να σπεύδουν στο σημείο, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή ενός εναέριου μέσου που πραγματοποίησε ρίψεις νερού από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο βουνό Ακόνες, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε δύσβατη ορεινή περιοχή, με το μέτωπο να αναπτύσσεται ανοδικά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να εξαλείψουν κάθε κίνδυνο αναζωπύρωσης. Αν και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή, η επιχείρηση εξελίχθηκε με ιδιαίτερη ταχύτητα, καθώς πίσω από το σημείο εκδήλωσης της φωτιάς εκτείνεται δασώδης έκταση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση εάν το μέτωπο ξέφευγε.

Παρά το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, η έγκαιρη επέμβαση και η συμβολή του ελικοπτέρου συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, με τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό πλήρη έλεγχο.

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