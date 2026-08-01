Χανιά: Νέα πυρκαγιά στην Ίμπρο κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Επιχειρούν εναέρια

Snapshot Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ίμπρου, στα Σφακιά Χανίων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, επτά οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και εναέριο μέσο με ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο υψομέτρου 1.200 μέτρων και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Υπάρχει ανησυχία λόγω της δασώδους περιοχής πίσω από το σημείο εκδήλωσης που μπορεί να δυσκολέψει την κατάσβεση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν άμεσα με στόχο τον έλεγχο της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Snapshot powered by AI

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ίμπρου, στον δρόμο που συνδέει το Ασκύφου με την Ασφένδου, στα Σφακιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα εναέριο μέσο, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καταβάλλοντας προσπάθειες ώστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ίμπρου Σφακίων και συγκεκριμένα στο βουνό Ακόνες, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, με τις φλόγες να κινούνται ανοδικά σε δύσβατο σημείο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με ταχύτητα ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πίσω από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εκτείνεται δασώδης περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την κατάσταση σε περίπτωση εξάπλωσης.

Παρά τις δυσκολίες του εδάφους, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία τόσο στις πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και στους κατοίκους της περιοχής ότι η φωτιά θα περιοριστεί έγκαιρα, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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