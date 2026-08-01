Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας ΔΕΔΔΗΕ

Snapshot Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Του επιβλήθηκαν οι όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να προφυλακιστεί.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου, όπως λανθασμένα αποδόθηκε.

Ο συνήγορός του δήλωσε ότι η διαδικασία ήταν δύσκολη και επηρεάστηκε από την ένταση λόγω της πυρκαγιάς και των θυμάτων.

Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές και θεωρείται έμπειρος υπάλληλος με σημαντική συμβολή στη λειτουργία του δικτύου. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος δεν προφυλακίστηκε, αλλά του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορός του, Ανδρέας Αργυρόπουλος, χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, υποστηρίζοντας ότι η ένταση που προκάλεσαν η καταστροφική πυρκαγιά και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν σε βιαστικές δικονομικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, ο κ. Αργυρόπουλος υποστήριξε ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε λανθασμένα ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου, ενώ, όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές.

Ο συνήγορος πρόσθεσε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τις ανακριτικές αρχές, παρέχοντας αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ τον χαρακτήρισε έναν από τους πλέον έμπειρους και ικανούς υπαλλήλους του δικτύου, με σημαντική συμβολή τόσο στην αποκατάσταση βλαβών όσο και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.