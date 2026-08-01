Αρτοποιός για φωτιές: «Ολονύκτιες επίγειες επιχειρήσεις σε Αττικοβοιωτία και Σκάλωμα Φωκίδας»

Snapshot Τα κύρια μέτωπα πυρκαγιάς βρίσκονται στην Αττικοβοιωτία και στο Σκάλωμα Φωκίδας, με κρίσιμα σημεία το Πόρτο Γερμενό, την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μύτικα, την Ψάθα, το Πευκάκι και το Ευπάλιο.

Περισσότερα από 30 αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποίησαν ρίψεις κατά την εξασθένηση των ανέμων, ενώ η κατάσβεση μετά τη δύση συνεχίζεται μόνο με επίγειες δυνάμεις.

Στη Βοιωτία επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες και 22 ομάδες δασοκομάντος σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με ολονύκτιες προσπάθειες περιορισμού των εστιών.

Η προτεραιότητα στο Πόρτο Γερμενό ήταν η ασφαλής απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις στην Αττικοβοιωτία και το Σκάλωμα Φωκίδας παραμένουν σε γενική επιφυλακή και συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Snapshot powered by AI

Τα δύο βασικά μέτωπα της φωτιάς που εξακολουθούν να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στην Αττικοβοιωτία και στο Σκάλωμα Φωκίδας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, στην ΕΡΤ το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Όπως ανέφερε, στο Πόρτο Γερμενό οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στα μέτωπα που απειλούν από τα ανατολικά τις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου, καθώς και από τα νοτιοδυτικά τον Μύτικα και την Ψάθα.

Αναφερόμενος στη Φωκίδα, σημείωσε ότι τα πιο κρίσιμα σημεία της πυρκαγιάς βρίσκονται στο Πευκάκι και στο Ευπάλιο, όπου οι φλόγες εξακολουθούν να πλησιάζουν.

«Ανάσα» από την εξασθένιση των ανέμων

Ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ακόμη ότι η προσωρινή εξασθένηση των ανέμων τις τελευταίες ώρες επέτρεψε την εντατική δράση των εναέριων μέσων. Περισσότερα από 30 αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ωστόσο, μετά τη δύση του ηλίου, το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται αποκλειστικά από τις επίγειες δυνάμεις.

500 πυροσβέστες στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία επιχειρούν σχεδόν 500 πυροσβέστες και 22 ομάδες δασοκομάντος, οι οποίοι θα δώσουν ολονύχτια μάχη με στόχο να περιορίσουν τις ενεργές εστίες. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επιχείρηση τεράστιας κλίμακας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου, όπως είπε, από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα δόθηκε στην ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την αδυναμία των εναέριων μέσων να επιχειρούν σε ορισμένες χρονικές περιόδους, δεν επέτρεψαν τον άμεσο περιορισμό της μεγάλης δυναμικής της πυρκαγιάς.

Όπως υπογράμμισε, τόσο στην Αττικοβοιωτία όσο και στο Σκάλωμα Φωκίδας οι δυνάμεις παραμένουν σε γενική επιφυλακή, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, οπότε θα επιστρέψουν στη μάχη και τα εναέρια μέσα.

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