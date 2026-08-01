Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ – Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Αύριο, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ισχυρούς βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους στα ανατολικά, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 30-34 βαθμούς στην νησιωτική χώρα, με την Αττική να καταγράφει μέγιστη 33 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς, με ανέμους έως 6 μποφόρ στο Θρακικό.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4-7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Κυριακή η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου με την μέγιστη στα ανατολικά και βόρεια του νομού να είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

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