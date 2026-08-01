Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του

Snapshot Η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό κατέστρεψε ολοσχερώς το εξοχικό σπίτι της οικογένειας του Τάσου Χαλκιά.

Ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, ανακοίνωσε την καταστροφή μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτηση περιέγραψε την απώλεια αναμνήσεων και κόπων 52 ετών που καταστράφηκαν από τη φωτιά.

Ο Άρης Χαλκιάς εξέφρασε τη δυσκολία της κατάστασης και ευχήθηκε να μην βιώσει κανείς παρόμοια εμπειρία.

Αναφέρθηκε επίσης σε μελλοντικές ευθύνες και εξηγήσεις, ενώ αυτή τη στιγμή επικρατεί πένθος στην οικογένεια. Snapshot powered by AI

Τις καταστροφικές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε το Πόρτο Γερμενό βιώνει και η οικογένεια του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, καθώς το εξοχικό τους καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το καμένο σπίτι, περιέγραψε με συγκινητικά λόγια το μέγεθος της απώλειας, τονίζοντας ότι μαζί με το σπίτι χάθηκαν αναμνήσεις και κόποι δεκαετιών.

Ο Άρης Χαλκιάς έγραψε: «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».

Το instagram story του Άρη Χαλκιά

Διαβάστε επίσης