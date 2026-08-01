Καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: Κλεμμένο ΙΧ συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο

Μια κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Όλα έγιναν στις 05:00 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Σύμφωνα με το thestival.gr, το όχημα δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και ξεκίνησε καταδίωξη με τους επιβαίνοντες του οχήματος να πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο και τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό προσήχθησαν στο ΑΤ Θέρμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών.