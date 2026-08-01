Εύβοια: Βίντεο από την αναζωπύρωση της φωτιάς στην Κάρυστο τα μεσάνυχτα - Σε κόκκινο συναγερμό

Snapshot Στις 31/7 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Αετός του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ, αλλά αναζωπυρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα λόγω ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για απομάκρυνση από περιοχές προς Στύρα.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας τέθηκε σε κατηγορία κινδύνου 5 (κόκκινος συναγερμός) για τις 1/8 με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και προστατευόμενα οικοσυστήματα.

Οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη εστία φωτιάς εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31/7 στην περιοχή Αετός του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια, με την Πυροσβεστική να δίνει τεράστια μάχη ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο.

Ενώ το βράδυ η φωτιά δεν είχε κανένα ενεργό μέτωπο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα σημειώθηκε μία τεράστια αναζωπύρωση, όπως καταγράφει και βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το eviaonline.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν σε ολονύχτια επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέες εστίες, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι ευνόησαν την εξάπλωση της φωτιάς η οποία επεκτάθηκε σημαντικά. Παρόλα αυτά, η Πυροσβεστική κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή προκάλεσε ζημιές σε ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα, ενώ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής καθώς στη μάχη με τις φλόγες έπεσαν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Παράλληλα συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε κόκκινο συναγερμό η περιοχή

Σε Κατάσταση Συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5) τίθεται η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση που υπάγονται στα Δασαρχεία Αλιβερίου, Χαλκίδας, Λίμνης και Ιστιαίας.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 00:00 του Σαββάτου 1 Αυγούστου έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται όσοι κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές για τις αναγκαίες μετακινήσεις τους, καθώς και τα οχήματα και το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην επιτήρηση και την πυροπροστασία.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οι Δήμοι, η Πυροσβεστική, η ΕΛ.ΑΣ. και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 ή το 112 σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

Οι χάρτες με τις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης