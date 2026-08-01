Τασούλας για φωτιές:«Η θυσία των τριών πυροσβεστών υπενθυμίζει την επικινδυνότητα του έργου τους»

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα της χώρας.

Αναγνώρισε τη θυσία των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος ως υπενθύμιση της επικινδυνότητας του έργου τους.

Εξήρε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Έκφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους συνεχίζουν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Υπογράμμισε την ενεργοποίηση της Πολιτικής Προστασίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, από την Ήπειρο έως τη Βοιωτία και την Κρήτη. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για τη μεγάλη μάχη που δίνεται στα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη θυσία των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Ο κ. Τασούλας εξήρε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και του συνόλου του κρατικού μηχανισμού που έχει κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους συνεχίζουν να επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του αναφέρει:

«Το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, επιχειρούν αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από την Ήπειρο έως τη Βοιωτία και την Κρήτη. Η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών, αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρωγοί σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται».

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