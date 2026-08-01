Πόρτο Γερμενό: Η Ελληνική Αστυνομία στη «μάχη» με τις φωτιές

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Πόρτο Γερμενό μέσω προληπτικών εκκενώσεων και απεγκλωβισμών.

Περισσότεροι από 1.150 πολίτες και 150 οχήματα με 500 επιβαίνοντες έχουν απομακρυνθεί από περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό, ο Άγιος Νεκτάριος, το Πάτημα, η Ψάθα και ο Μύτικας.

Στο πεδίο επιχειρούν 6 πληρώματα της Άμεσης Δράσης, 4 ομάδες ΔΙ.ΑΣ., 1 περιπολικό της Τροχαίας, 3 σταθμοί Ασφαλείας και 2 επόπτες Δυτικής Αττικής.

Οχτώ άτομα απεγκλωβίστηκαν και σε 17 παρείχε άμεση βοήθεια η αστυνομία, ενώ 16 άτομα μεταφέρθηκαν από το λιμάνι του Πόρτο Γερμενού στο λιμάνι Αλεποχωρίου με τη συνεργασία Πυροσβεστικής και Λιμενικού. Snapshot powered by AI

Στη μάχη με το πύρινο μέτωπο είναι και η Ελληνική Αστυνομία στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενισχύει το έργο των προληπτικών εκκενώσεων, των απεγκλωβισμών και την παροχή συνδρομής στους πολίτες.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι στην Ψάθα και τον οικισμό Αγίου Νεκταρίου «επιχειρούν συνολικά 6 πληρώματα της Άμεσης Δράσης, 4 ομάδες ΔΙ.ΑΣ., 1 περιπολικό της Τροχαίας, 3 σταθμοί Ασφαλείας και 2 επόπτες Δυτικής Αττικής».

Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 1.150 πολίτες από το Πόρτο Γερμενό, τον Άγιο Νεκτάριο, το Πάτημα, την Ψάθα και τον Μύτικα, καθώς και 150 οχήματα με 500 επιβαίνοντες.

Επιπλέον, με τη συνδρομή αστυνομικών στο πεδίο απεγκλωβίστηκαν οχτώ άτομα και παρασχέθηκε άμεση βοήθεια σε συνολικά 17 άτομα. Κατά τις βραδινές ώρες χθες, 16 άτομα μεταφέρθηκαν από το λιμάνι του Πόρτο Γερμενού στο λιμάνι Αλεποχωρίου, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος».

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