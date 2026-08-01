Χανιά: 15χρονος οδηγούσε μεθυσμένος ηλεκτρικό πατίνι - Συνελήφθη και η μητέρα του

Snapshot Συνελήφθη 15χρονος στα Χανιά για οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η μητέρα του ανήλικου, 49 ετών, κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας και επίσης συνελήφθη.

Στον 15χρονο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ για αλκοόλ, έλλειψη ασφάλισης και ηλικία κάτω των 17 ετών.

Οι κανόνες οδικής ασφάλειας ισχύουν και για τα ηλεκτρικά πατίνια, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις να εφαρμόζονται.

Η υπόθεση έχει προωθηθεί στη δικαιοσύνη για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Τροχαίας στα Χανιά, όταν διαπίστωσαν ότι οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Ο ανήλικος σταμάτησε για έλεγχο κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων και από τη διαδικασία που ακολούθησε προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, μετά τον έλεγχο οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, πέρα από τη σύλληψη, στον ανήλικο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ.

Τα πρόστιμα αφορούν, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθώς και οδήγηση από άτομο ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι κανόνες οδικής ασφάλειας ισχύουν και για τα ηλεκτρικά πατίνια, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις να εφαρμόζονται όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

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