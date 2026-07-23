Το βίντεο Μητσοτάκη για την απαγόρευση χρήσης πατινιών στους κάτω των 17 - «Μα τι βρίσκουν σε αυτό;»

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για το νέο πλαίσιο χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Το βίντεο Μητσοτάκη για την απαγόρευση χρήσης πατινιών στους κάτω των 17 - «Μα τι βρίσκουν σε αυτό;»
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  • Απαγορεύεται η χρήση, αγορά και ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.
  • Το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρούς κανόντες.
  • Κάθε ηλεκτρικό πατίνι πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να καταγράφεται σε ηλεκτρονικό μητρώο με ταυτότητα χρήστη.
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«Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας;» Με αυτή την αναφορά ξεκινάει το βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στους κάτω των 17, που αναρτήθηκε στα social media.

Με αφορμή τις σχετικές διατάξεις που υπερψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, ο πρωθυπουργός σε μήνυμά του αναφέρει πως «όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια».

«Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια, έρχονται πρώτες. Έτσι, κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίασή τους», τονίζει ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζει:

«Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες.

Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Κάθε οδηγός θα πρέπει να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη να έχει αλλάξει, αλλά θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια».

https://www.instagram.com/reel/DbI7m39oq-N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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