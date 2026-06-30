Τέλος στα πατίνια για ανήλικους με αυστηρούς κανόνες
Σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων.
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Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών.
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