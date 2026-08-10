Νάξος: Ιστιοφόρο προσάραξε, τσακίστηκε στα βράχια και σχεδόν βυθίστηκε στη Μουτσούνα - Δείτε εικόνες

Συναγερμός στη Νάξο, όταν ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε σε βραχώδη βυθό στη θαλάσσια περιοχή της Μουτσούνας, στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ιστιοφόρο που φέρει ελληνική σημαία και στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι Έλληνες.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το σκάφος προσάραξε στα βράχια κοντά στην παραλία της Μουτσούνας, με αποτέλεσμα να πάρει μεγάλη κλίση και να βρεθεί σχεδόν βυθισμένο στη θάλασσα. Στη Νάξο πνέουν ισχυροί άνεμοι, εντάσεως έως και έξι μποφόρ.

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Οι έξι επιβαίνοντες αντέδρασαν άμεσα, εγκαταλείποντας το ιστιοφόρο και καταφέρνοντας να φτάσουν με ίδια μέσα στην ακτή.

Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.