Διπλωματικός «πόλεμος» Ισπανίας - Ιταλίας: Στα άκρα η κόντρα για το μεταναστευτικό

Snapshot Η Ιταλία επέβαλε δειγματοληπτικούς ελέγχους στους ταξιδιώτες από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα, με την Ισπανία να απαντά με αντίστοιχους ελέγχους στους επισκέπτες από την Ιταλία.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε τα ιταλικά μέτρα ως προσβολή και απειλή για την ευρωπαϊκή ενότητα, ενώ τόνισε ότι η Θέουτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε τα μέτρα επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και επικρίνοντας το ισπανικό πρόγραμμα νομιμοποίησης παράτυπων μεταναστών ως «λανθασμένο μήνυμα».

Η ένταση έχει προκαλέσει προβλήματα στα αεροδρόμια και πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία, με παρέμβαση του Επιτρόπου της ΕΕ που διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και δεν θα επηρεάσουν τη ζώνη Σένγκεν.

Η διαμάχη υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή ευαισθησία για το μεταναστευτικό, το οποίο παραμένει σημαντικό θέμα εν όψει των επερχόμενων εκλογών σε διάφορα κράτη-μέλη. Snapshot powered by AI

Έντονο διπλωματικό επεισόδιο με φόντο το μεταναστευτικό έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Σε απάντηση των δειγματοληπτικών ελέγχων που επέβαλε η Ρώμη στους ταξιδιώτες από την Ισπανία, με αφορμή την πρόσφατη μαζική είσοδο 72.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική— η Μαδρίτη προχώρησε από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε αντίστοιχους ελέγχους για τους επισκέπτες από την Ιταλία.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, χαρακτήρισε τα ιταλικά μέτρα «προσβολή της αξιοπρέπειας του ισπανικού λαού» και «τορπίλη στην ευρωπαϊκή ενότητα», τονίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα είχε ήδη εξομαλυνθεί, καθώς η πλειονότητα των μεταναστών επιστράφηκε στο Μαρόκο. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Θέουτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν, καθιστώντας αβάσιμους τους ιταλικούς φόβους για μετακίνηση μεταναστών προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι έλεγχοι από την Ιταλία οδήγησαν σε «απαράδεκτες» σκηνές στα ιταλικά αεροδρόμια, δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αυτό το μέτρο είναι, πρώτα απ' όλα, μια επίθεση στην αξιοπρέπεια του ισπανικού λαού, αλλά, δεύτερον, είναι μια τορπίλη που εκτοξεύτηκε στο κύτος της ευρωπαϊκής ενότητας», είπε.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, υπεραμύνθηκε της απόφασης της Ρώμης, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και πιθανούς κινδύνους διείσδυσης τζιχαντιστών. Παράλληλα, συνέδεσε την κρίση με το πρόσφατο πρόγραμμα της Ισπανίας για τη νομιμοποίηση παράτυπων εργαζομένων μεταναστών, το οποίο χαρακτήρισε «λανθασμένο μήνυμα» — μια κριτική που η ισπανική πλευρά θεωρεί υποκριτική, δεδομένων των αντίστοιχων σχεδίων που εξετάζει και η ίδια η Ιταλία για τη χορήγηση αδειών εργασίας σε ξένο εργατικό δυναμικό.

Η ιταλική κυβέρνηση επικρίνει εδώ και καιρό τις προσπάθειες της Ισπανίας να νομιμοποιήσει τους παράτυπους μετανάστες, ακόμη και όταν η χώρα εργάζεται σιωπηλά πάνω σε παρόμοια σχέδια για την παροχή σχεδόν 1,1 εκατομμυρίου αδειών εργασίας σε ξένους εργαζόμενους έως το 2028, γράφει ο Guardian. Μιλώντας στους Financial Times, ένας ερευνητής περιέγραψε τις προσπάθειες της ιταλικής κυβέρνησης ως «συγκεκαλυμμένη αμνηστία». Η Ισπανία και η Ιταλία έχουν μακρά ιστορία προγραμμάτων νομιμοποίησης. Το 2002, το κόμμα του Ταγιάνι, Forza Italia, υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα προγράμματα στην Ιταλία, εκδίδοντας λίγο πάνω από 634.000 άδειες.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην εφημερίδα La Stampa, ο Ταγιάνι είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να επιβληθεί κάποια τάξη: δεν είμαστε εναντίον της Ισπανίας, αλλά έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Αυτό που είναι ακατανόητο και εντελώς απαράδεκτο είναι η αντίδραση της Ισπανίας» τόνισε.

Η κλιμάκωση της διαμάχης έχει προκαλέσει ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες στα αεροδρόμια και έντονες αντιδράσεις από την ιταλική αντιπολίτευση, που κατηγορεί την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι για «κυνική προπαγάνδα» και «διπλωματικό μπούμερανγκ». Ο επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, παρενέβη για την εκτόνωση της έντασης, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις από τις δύο πλευρές ότι τα μέτρα είναι αυστηρά προσωρινά.«Οι ισπανικές αρχές μας διαβεβαίωσαν ότι τα γεγονότα στη Θέουτα δεν θα έχουν καμία μόνιμη επίδραση στη ζώνη Σένγκεν. Γι' αυτό υπάρχουν ενδείξεις από την Ιταλία ότι οι έλεγχοι θα μπορούσαν να αρθούν σύντομα» είπε.

Η διαμάχη μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης μετά τα γεγονότα στη Θέουτα δείχνει ότι το μεταναστευτικό παραμένει ένα ευαίσθητο θέμα σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως καθώς οι κυβερνήσεις στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Πολωνία ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ακροδεξιούς αντιπάλους στις επερχόμενες εκλογές. Η τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες βάζουν τη μετανάστευση έκτη στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο ψηλά βρίσκονται το κόστος ζωής, η άμυνα, η ασφάλεια, η οικονομία και οι θέσεις εργασίας.

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