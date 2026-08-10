«Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική»

Τι θα συνέβαινε αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στον χρόνο με μοναδικό εισιτήριο τη φαντασία μας;

Η παράσταση «Ρεμπέτικο για Παιδιά» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, όπου το παρελθόν ζωντανεύει μέσα από τραγούδια, αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι και ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Δύο αφηγήτριες οδηγούν τα παιδιά σε μια φανταστική περιπέτεια με οδηγό μια μαγική μηχανή του χρόνου. Μαζί θα γνωρίσουν τον κόσμο του Ρεμπέτικου, θα συναντήσουν σπουδαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, θα ανακαλύψουν τις ρίζες του είδους και θα γίνουν οι ίδιοι μέρος της ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς. Συμμετέχουν ενεργά μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδι, ρυθμό, φαντασία και αυτοσχεδιασμό. Γίνονται μικροί ταξιδιώτες του χρόνου, περπατούν σαν καβουράκια, μεταμορφώνονται σε ζυμαράκια που φουσκώνουν σαν αφράτες φρατζόλες, ταξιδεύουν με φανταστικές βάρκες, ανακαλύπτουν τον κόσμο των μουσικών δρόμων και γνωρίζουν τη δύναμη της συλλογικής μουσικής εμπειρίας.

Το ταξίδι ξεκινά από τον Πειραιά και την ιστορική Τετράδα του Πειραιά, συνεχίζει στη Σμύρνη και στα θρυλικά Καφέ Αμάν, φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου το Ρεμπέτικο ταξίδεψε μαζί με τους Έλληνες μετανάστες, και επιστρέφει στο σήμερα, αναδεικνύοντας πως αυτή η μουσική εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Μέσα από αγαπημένα τραγούδια, όπως «Στου γιαλού τα βοτσαλάκια», «Μια κότα στρουμπουλή», «Είσαι αφράτη σαν φρατζόλα», «Σε καινούρια βάρκα μπήκα», «Μενεξέδες και ζουμπούλια», «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», «Έχε γεια Παναγιά» και «Καΐκι μου, Αϊ-Νικόλα», η παράσταση παρουσιάζει στα παιδιά έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θησαυρούς της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο κατανοητό, βιωματικό και ψυχαγωγικό.

Παράλληλα, τα παιδιά γνωρίζουν ότι το Ρεμπέτικο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, κατανοώντας πως η μουσική αποτελεί έναν ζωντανό φορέα μνήμης, ιστορίας και πολιτισμού.

Η παράσταση συνδυάζει:

• Ζωντανή μουσική.

• Θεατρική αφήγηση.

• Διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια.

• Συμμετοχή του κοινού.

• Εκπαιδευτικό χαρακτήρα μέσα από βιωματική μάθηση.

• Γνωριμία με τα μουσικά όργανα και τους μεγάλους δημιουργούς του Ρεμπέτικου.

Στόχος της παράστασης είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το Ρεμπέτικο όχι ως ένα «παλιό» μουσικό είδος, αλλά ως μια ζωντανή μουσική παράδοση που εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.

Πρόκειται για μια παράσταση που απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια, δημιουργώντας μια κοινή εμπειρία όπου παιδιά και ενήλικες τραγουδούν, παίζουν και ανακαλύπτουν μαζί την ιστορία της ελληνικής μουσικής.

«Ρεμπέτικο για Παιδιά»

Ένα ταξίδι στον χρόνο.

Ένα ταξίδι στη μουσική.

Ένα ταξίδι στις ρίζες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Γιατί η μουσική δεν έχει ηλικία.

Ενώνει το χθες με το σήμερα και συνεχίζει να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Μανόλης Μπρίμπος

Σκηνικά: Σέβυ Χατζησαβίδου

Φωτογραφία/Βίντεο: Παναγιώτης Μαργαρώνης/On Stage Greece

Γραφιστικά: Ευάγγελος Κόνχυλας

Εικαστικό: Παναγιώτης Γκράντις

ΠΑΙΖΟΥΝ

Ακουστικό Μπάσο: Μιχαλης Γαροφαλάκης

Μπουζούκι: Ανδρέας Καρατζάς

Κιθάρα/φωνή: Μανώλης Μπρίμπος

Αφήγηση: Ζέτα Ντίλη

Αφήγηση: Άννα Χατζηεφραίμ

Εκτέλεση Παραγωγής: Κώστας Κουτρούλης/ΚΑΠΠΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΜΚΕ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου | Ώρα : 18.30

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου | Ώρα : 12.00

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου | Ώρα : 12.00

Προπώληση

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/rempetiko-gia-paidia/