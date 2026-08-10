Φωτιά τώρα στην τοποθεσία «Κλέφτης» στην Κόνιτσα
Άμεση κινητοποίηση της Πρυσοβεστικής
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία «Κλέφτης»,στην Κόνιτσα.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, μαζί με 1 ομάδα πεζών από την 5η ΕΜΟΔΕ και 1 όχημα.
Πρόκειται για δασική τοποθεσία και βουνό (υψόμετρο 1.846 μ.) της περιοχής.
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