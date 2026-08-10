Η ζέστη ενισχύει το Vibrio και άλλα βακτήρια: Πώς να αποφύγετε λοιμώξεις σε παραλίες και πισίνες

Το θερμότερο νερό μπορεί να σημαίνει περισσότερα βακτήρια: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές.

Newsroom

Η ζέστη ενισχύει το Vibrio και άλλα βακτήρια: Πώς να αποφύγετε λοιμώξεις σε παραλίες και πισίνες
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ολοένα και θερμότερα καλοκαίρια της Ευρώπης δεν αφορούν μόνο τη θερμοκρασία μιας ημέρας στην παραλία. Η αύξηση της θερμοκρασίας των παράκτιων νερών μπορεί να ευνοήσει ορισμένα βακτήρια, ενώ η περισσότερη κολύμβηση αυξάνει την έκθεση σε μικρόβια σε θάλασσες και πισίνες.

Ο συνολικός κίνδυνος παραμένει χαμηλός και τα περισσότερα ελεγχόμενα ευρωπαϊκά νερά κολύμβησης πληρούν τα πρότυπα υγείας. Αλλά η vibriosis (η νόσος από το βακτήριο vibrio), το αυτί του κολυμβητή και η γαστρεντερίτιδα γίνονται πιο σημαντικά κατά τους θερμότερους μήνες, ιδιαίτερα για άτομα με ανοιχτές δερματικές πληγές ή υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Γιατί ο θερμότερος καιρός αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης;

Η ζέστη δεν προκαλεί άμεσα αυτές τις λοιμώξεις. Αλλάζει, όμως, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορεί να αυξήσει την έκθεση.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) προειδοποιεί, ότι τα βακτήρια Vibrio πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα σε ζεστά παράκτια νερά, ιδιαίτερα σε εκείνα με πιο χαμηλά επίπεδα αλατιού. Οι παρατεταμένοι καύσωνες μπορούν επομένως να αυξήσουν τον κίνδυνο vibriosis στη Βαλτική και την Μαύρη Θάλασσα, σε τμήματα της Βόρειας Θάλασσας και σε εκβολές ποταμών.

Οι ζεστές, υγρές συνθήκες ευνοούν επίσης το αυτί του κολυμβητή, διατηρώντας τον ακουστικό πόρο υγρό. Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να εμφανιστεί μετά από κατάποση νερού μολυσμένου με βακτήρια, ιούς ή παράσιτα που προκαλούν ασθένειες.

Τι είναι η vibriosis και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα βακτήρια Vibrio εμφανίζονται φυσικά σε παράκτια ύδατα. Η μόλυνση μπορεί να αναπτυχθεί όταν μολυσμένο θαλασσινό νερό εισέλθει σε μια ανοιχτή πληγή στο δέρμα ή μετά από κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων οστρακοειδών.

Η τροφιμογενής vibriosis μπορεί να προκαλέσει:

  • διάρροια
  • κοιλιακό άλγος
  • ναυτία
  • έμετο
  • πυρετό
  • ρίγη

Η μόλυνση από ανοιχτό δερματικό τραύμα μπορεί να προκαλέσει:

  • ταχέως αυξανόμενη ερυθρότητα
  • πρήξιμο
  • πόνο
  • έκκριμα

Η σοβαρή νόσος είναι ασυνήθιστη, αλλά μπορεί να εμφανιστούν λοιμώξεις του αίματος και σοβαρές λοιμώξεις των μαλακών ιστών.

Άτομα με χρόνια ηπατική νόσο, διαβήτη, εξασθενημένη ανοσία και ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Το ECDC συμβουλεύει να αποφεύγεται το θαλασσινό νερό αν έχετε ανοιχτές δερματικές πληγές ή τουλάχιστον αυτές να καλύπτονται πλήρως με αδιάβροχο επίδεσμο.

bacteria-3662695_960_720.jpg

Γιατί το αυτί του κολυμβητή είναι πιο συχνό το καλοκαίρι;

Το αυτί του κολυμβητή (εξωτερική ωτίτιδα) είναι μια λοίμωξη του εξωτερικού ακουστικού πόρου. Το παγιδευμένο νερό δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον όπου μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια. Η συχνή κολύμβηση, η υγρασία και η ζημιά από μπατονέτες ή ξύσιμο αυξάνουν τον κίνδυνο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • κνησμό
  • πόνο στο αυτί (συχνά χειρότερο όταν τραβιέται το εξωτερικό αυτί)
  • ερυθρότητα
  • πρήξιμο
  • έκκριση
  • μειωμένη ακοή

Μετά το κολύμπι, γείρετε το κεφάλι, για να στραγγίξετε κάθε αυτί και στεγνώστε απαλά το εξωτερικό. Μην βάζετε μπατονέτες ή άλλα αντικείμενα στον ακουστικό πόρο. Ο επίμονος πόνος, οι εκκρίσεις ή ο πυρετός χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Πώς προκαλεί η κολύμβηση γαστρεντερίτιδα;

Η κατάποση μολυσμένου νερού μπορεί να εκθέσει κάποιον σε μικροοργανισμούς, που προκαλούν διάρροια και εμετό. Οι πισίνες απολυμαίνονται, αλλά το χλώριο δεν σκοτώνει αμέσως κάθε μικρόβιο. Το κρυπτοσπορίδιο μπορεί να επιβιώσει για μέρες ακόμη και σε σωστά επεξεργασμένο νερό.

Τα φυσικά νερά μπορεί επίσης να μολυνθούν προσωρινά από λύματα ή απορροές. Το 2025, το 96% των ελεγχόμενων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ πληρούσαν τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα, αλλά οι τοπικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.

Μην κολυμπάτε ενώ έχετε διάρροια, αποφύγετε την κατάποση νερού από αμφίβολη βρύση και κάντε ντους πριν μπείτε σε πισίνα. Να έχετε τον νου σας σε ανακοινώσεις τοπικών αρχών για τυχόν κλείσιμο παραλιών και προειδοποιήσεις για την ποιότητα του νερού.

τουαλετα

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο

Κρατήστε τις ανοιχτές πληγές μακριά από το θαλασσινό νερό και μαγειρέψτε καλά τα οστρακοειδή. Στεγνώστε τα αυτιά σας μετά το κολύμπι και κρατήστε το νερό της πισίνας ή της θάλασσας μακριά από το στόμα σας.

Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή για:

  • τυχόν ταχέως επιδεινούμενη πληγή μετά από έκθεση σε θαλασσινό νερό
  • σοβαρή διάρροια
  • αφυδάτωση
  • πυρετό
  • σημαντικό πόνο στο αυτί

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να αποφεύγουμε το κολύμπι μετά από έντονη βροχόπτωση;

Μερικές φορές. Οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να κατακλύσουν τα συστήματα αποχέτευσης και να εντείνουν την κοπρανώδη μόλυνση σε ποτάμια, λίμνες και παράκτια ύδατα. Ακολουθήστε τις τοπικές προειδοποιήσεις, ειδικά μετά από μεγάλες καταιγίδες.

Εξολοθρεύει πλήρως τα μολυντικά στοιχεία το χλώριο της πισίνας;

Όχι. Η σωστή απολύμανση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο, αλλά ορισμένοι οργανισμοί επιβιώνουν περισσότερο από άλλους. Η συντήρηση της πισίνας πρέπει να συνδυάζεται με την ατομική υγιεινή των κολυμβητών και την αποφυγή της κολύμβησης για όσους έχουν διάρροια.

Συμπέρασμα

Τα θερμότερα ευρωπαϊκά καλοκαίρια μπορούν να κάνουν ορισμένες μολύνσεις που σχετίζονται με το νερό πιο πιθανές, αλλά απλές προφυλάξεις μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Προστατέψτε τυχόν ανοιχτά τραύματα, αποφύγετε την κατάποση νερού, στεγνώστε τα αυτιά σας και χειριστείτε τα οστρακοειδή με ασφάλεια.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά μια ανάσα από σπίτια στην Πάτρα - Πρόλαβε τα χειρότερα η Πυροσβεστική

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

17:38ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή που «αγαπά» το δέρμα: Οι τροφές που καθυστερούν τα σημάδια της γήρανσης

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σημαντική αύξηση των θεάσεων... UFO - «Λαμβάνουμε από τρεις έως έξι αναφορές την ημέρα»

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλάκης: «Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται» – Η απάντησή του για τις συμβάσεις των €9 εκατ. της Datamed

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ