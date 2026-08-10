Η ζέστη ενισχύει το Vibrio και άλλα βακτήρια: Πώς να αποφύγετε λοιμώξεις σε παραλίες και πισίνες

Τα ολοένα και θερμότερα καλοκαίρια της Ευρώπης δεν αφορούν μόνο τη θερμοκρασία μιας ημέρας στην παραλία. Η αύξηση της θερμοκρασίας των παράκτιων νερών μπορεί να ευνοήσει ορισμένα βακτήρια, ενώ η περισσότερη κολύμβηση αυξάνει την έκθεση σε μικρόβια σε θάλασσες και πισίνες.

Ο συνολικός κίνδυνος παραμένει χαμηλός και τα περισσότερα ελεγχόμενα ευρωπαϊκά νερά κολύμβησης πληρούν τα πρότυπα υγείας. Αλλά η vibriosis (η νόσος από το βακτήριο vibrio), το αυτί του κολυμβητή και η γαστρεντερίτιδα γίνονται πιο σημαντικά κατά τους θερμότερους μήνες, ιδιαίτερα για άτομα με ανοιχτές δερματικές πληγές ή υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Γιατί ο θερμότερος καιρός αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης;

Η ζέστη δεν προκαλεί άμεσα αυτές τις λοιμώξεις. Αλλάζει, όμως, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορεί να αυξήσει την έκθεση.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) προειδοποιεί, ότι τα βακτήρια Vibrio πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα σε ζεστά παράκτια νερά, ιδιαίτερα σε εκείνα με πιο χαμηλά επίπεδα αλατιού. Οι παρατεταμένοι καύσωνες μπορούν επομένως να αυξήσουν τον κίνδυνο vibriosis στη Βαλτική και την Μαύρη Θάλασσα, σε τμήματα της Βόρειας Θάλασσας και σε εκβολές ποταμών.

Οι ζεστές, υγρές συνθήκες ευνοούν επίσης το αυτί του κολυμβητή, διατηρώντας τον ακουστικό πόρο υγρό. Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να εμφανιστεί μετά από κατάποση νερού μολυσμένου με βακτήρια, ιούς ή παράσιτα που προκαλούν ασθένειες.

Τι είναι η vibriosis και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα βακτήρια Vibrio εμφανίζονται φυσικά σε παράκτια ύδατα. Η μόλυνση μπορεί να αναπτυχθεί όταν μολυσμένο θαλασσινό νερό εισέλθει σε μια ανοιχτή πληγή στο δέρμα ή μετά από κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων οστρακοειδών.

Η τροφιμογενής vibriosis μπορεί να προκαλέσει:

διάρροια

κοιλιακό άλγος

ναυτία

έμετο

πυρετό

ρίγη

Η μόλυνση από ανοιχτό δερματικό τραύμα μπορεί να προκαλέσει:

ταχέως αυξανόμενη ερυθρότητα

πρήξιμο

πόνο

έκκριμα

Η σοβαρή νόσος είναι ασυνήθιστη, αλλά μπορεί να εμφανιστούν λοιμώξεις του αίματος και σοβαρές λοιμώξεις των μαλακών ιστών.

Άτομα με χρόνια ηπατική νόσο, διαβήτη, εξασθενημένη ανοσία και ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Το ECDC συμβουλεύει να αποφεύγεται το θαλασσινό νερό αν έχετε ανοιχτές δερματικές πληγές ή τουλάχιστον αυτές να καλύπτονται πλήρως με αδιάβροχο επίδεσμο.

Γιατί το αυτί του κολυμβητή είναι πιο συχνό το καλοκαίρι;

Το αυτί του κολυμβητή (εξωτερική ωτίτιδα) είναι μια λοίμωξη του εξωτερικού ακουστικού πόρου. Το παγιδευμένο νερό δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον όπου μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια. Η συχνή κολύμβηση, η υγρασία και η ζημιά από μπατονέτες ή ξύσιμο αυξάνουν τον κίνδυνο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

κνησμό

πόνο στο αυτί (συχνά χειρότερο όταν τραβιέται το εξωτερικό αυτί)

ερυθρότητα

πρήξιμο

έκκριση

μειωμένη ακοή

Μετά το κολύμπι, γείρετε το κεφάλι, για να στραγγίξετε κάθε αυτί και στεγνώστε απαλά το εξωτερικό. Μην βάζετε μπατονέτες ή άλλα αντικείμενα στον ακουστικό πόρο. Ο επίμονος πόνος, οι εκκρίσεις ή ο πυρετός χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Πώς προκαλεί η κολύμβηση γαστρεντερίτιδα;

Η κατάποση μολυσμένου νερού μπορεί να εκθέσει κάποιον σε μικροοργανισμούς, που προκαλούν διάρροια και εμετό. Οι πισίνες απολυμαίνονται, αλλά το χλώριο δεν σκοτώνει αμέσως κάθε μικρόβιο. Το κρυπτοσπορίδιο μπορεί να επιβιώσει για μέρες ακόμη και σε σωστά επεξεργασμένο νερό.

Τα φυσικά νερά μπορεί επίσης να μολυνθούν προσωρινά από λύματα ή απορροές. Το 2025, το 96% των ελεγχόμενων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ πληρούσαν τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα, αλλά οι τοπικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.

Μην κολυμπάτε ενώ έχετε διάρροια, αποφύγετε την κατάποση νερού από αμφίβολη βρύση και κάντε ντους πριν μπείτε σε πισίνα. Να έχετε τον νου σας σε ανακοινώσεις τοπικών αρχών για τυχόν κλείσιμο παραλιών και προειδοποιήσεις για την ποιότητα του νερού.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο

Κρατήστε τις ανοιχτές πληγές μακριά από το θαλασσινό νερό και μαγειρέψτε καλά τα οστρακοειδή. Στεγνώστε τα αυτιά σας μετά το κολύμπι και κρατήστε το νερό της πισίνας ή της θάλασσας μακριά από το στόμα σας.

Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή για:

τυχόν ταχέως επιδεινούμενη πληγή μετά από έκθεση σε θαλασσινό νερό

σοβαρή διάρροια

αφυδάτωση

πυρετό

σημαντικό πόνο στο αυτί

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να αποφεύγουμε το κολύμπι μετά από έντονη βροχόπτωση;

Μερικές φορές. Οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να κατακλύσουν τα συστήματα αποχέτευσης και να εντείνουν την κοπρανώδη μόλυνση σε ποτάμια, λίμνες και παράκτια ύδατα. Ακολουθήστε τις τοπικές προειδοποιήσεις, ειδικά μετά από μεγάλες καταιγίδες.

Εξολοθρεύει πλήρως τα μολυντικά στοιχεία το χλώριο της πισίνας;

Όχι. Η σωστή απολύμανση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο, αλλά ορισμένοι οργανισμοί επιβιώνουν περισσότερο από άλλους. Η συντήρηση της πισίνας πρέπει να συνδυάζεται με την ατομική υγιεινή των κολυμβητών και την αποφυγή της κολύμβησης για όσους έχουν διάρροια.

Συμπέρασμα

Τα θερμότερα ευρωπαϊκά καλοκαίρια μπορούν να κάνουν ορισμένες μολύνσεις που σχετίζονται με το νερό πιο πιθανές, αλλά απλές προφυλάξεις μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Προστατέψτε τυχόν ανοιχτά τραύματα, αποφύγετε την κατάποση νερού, στεγνώστε τα αυτιά σας και χειριστείτε τα οστρακοειδή με ασφάλεια.

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