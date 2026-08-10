Washington Post: Τελεσίγραφο απο το Πεντάγωνο στην αμυντική βιομηχανία για αύξηση πυρομαχικών

Snapshot Το Πεντάγωνο ζητά από την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ να αυξήσει άμεσα την παραγωγή πυρομαχικών λόγω εξάντλησης αποθεμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι αμυντικές εταιρείες έχουν προθεσμία 21 ημερών να υποβάλουν σχέδια για επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων και αύξηση παραγωγής, απορρίπτοντας πολυετείς κύκλους ανάπτυξης.

Το Πεντάγωνο έχει συνάψει μη δεσμευτικές συμφωνίες-πλαίσια με μεγάλους εργολάβους και νεοφυείς επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής όπλων, αλλά η τελική χρηματοδότηση εξαρτάται από την έγκριση του Κογκρέσου.

Η έλλειψη πυρομαχικών έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ η πολιτική διαφωνία στο Κογκρέσο καθυστερεί την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού.

Το Πεντάγωνο προωθεί ριζικές αλλαγές στα συστήματα προμηθειών και συνεργάζεται με τη βιομηχανία για την ταχύτερη παραγωγή καινοτόμων αμυντικών συστημάτων, παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης και γραφειοκρατίας. Snapshot powered by AI

Το Πεντάγωνο ζητά από την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ να κλιμακώσει γρήγορα την παραγωγή και την παράδοση όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών που βρίσκονται σε ακραία έλλειψη λόγω του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με υπόμνημα του Υπουργείου Άμυνας που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

Ο Υφυπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ έγραψε στους ηγέτες της βιομηχανίας την Τετάρτη, λέγοντας ότι έχουν στη διάθεσή τους 21 ημέρες για να υποβάλουν σχέδια για «σημαντικά ταχύτερα, πιο επιθετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης ή/και αυξημένη παραγωγή για κρίσιμες δυνατότητες», σύμφωνα με το υπόμνημα, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στο φως. «Οι πολυετείς κύκλοι ανάπτυξης δεν είναι αποδεκτοί», έγραψε ο Φάινμπεργκ. «Πρέπει να επιταχύνουμε δραματικά τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων μας και να επεκτείνουμε την παραγωγική μας ικανότητα τώρα».

Η έλλειψη όπλων έχει αποτελέσει πηγή έντασης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργείου Άμυνας, δήλωσαν πρόσφατα στην Washington Post άτομα με γνώση του θέματος. Αυτή η κίνηση είναι η τελευταία σε μία σειρά μέτρων από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο. Σκοπός τους είναι να λύσουν ένα πρόβλημα που ίσως μείνει άλυτο, μέχρι να εγκρίνει το Κογκρέσο νέα χρήματα για την άμυνα, όπως λένε οι ειδικοί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν «τεράστιες ποσότητες» πυρομαχικών, δημοσιεύοντας στο Truth Social ότι «μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες». Το υπόμνημα του Φάινμπεργκ δημοσιεύθηκε μετά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να ζητήσει τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας για την εξασφάλιση και απελευθέρωση στρατιωτικών πόρων.

Στο τέλος Ιουλίου, παλαιοί εργολάβοι άμυνας και νεοφυείς εταιρείες όπλων της Σίλικον Βάλεϊ κλήθηκαν στον Λευκό Οίκο για να συναντηθούν με την επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον διευθυντή του γραφείου διαχείρισης και προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ και τον διευθυντή νομοθετικών υποθέσεων του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντ, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από κορυφαίες αμυντικές εταιρείες, όπως οι Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril και Palantir, να πιέσουν απευθείας τα μέλη του Κογκρέσου. Σκοπός ήταν η αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού μέσω μιας ειδικής νομοθετικής διαδικασίας.

Συμφωνίες με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τους τελευταίους μήνες αρκετές «συμφωνίες-πλαίσια» με τους μεγαλύτερους αμυντικούς εργολάβους των ΗΠΑ και αναδυόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις για να αυξήσει την προμήθεια τόσο πυρομαχικών χαμηλού κόστους όσο και εξελιγμένων όπλων αεράμυνας, όπως το Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) και τους πυραύλους αναχαίτισης Patriot.

Αυτές οι ρυθμίσεις-πλαίσιο είναι νομικές, μη δεσμευτικές συμβάσεις μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εταίρων του ιδιωτικού τομέα που σηματοδοτούν την πρόθεση του Υπουργείου Άμυνας να αγοράσει όπλα, αλλά εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση του Κογκρέσου για να καταστούν οριστικές, ανέφεραν ειδικοί του κλάδου.«Είναι συμφωνίες προς συμφωνία, άρα δεν είναι συμβόλαια», δήλωσε ο Τομ Καράκο, διευθυντής του Σχεδίου Πυραυλικής Άμυνας στο think-tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). «Σχεδόν τίποτα δεν έχει συναφθεί με συμβόλαιο, και αυτό είναι το πρόβλημα».

«Η άμεση συνεργασία με τους ηγέτες της βιομηχανίας για την επιτάχυνση της παραγωγής δεν είναι κάτι καινούργιο. Ήταν η σαφής πρόθεση του προέδρου και του Υπουργού εξαρχής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.Πρόσθεσε ότι το υπόμνημα του Φάινμπεργκ «είναι πραγματικό» και «θα διαμορφώσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2028 που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο για χρηματοδότηση και είναι απολύτως συνεπές με τη συνεχιζόμενη προσπάθειά μας για την ανοικοδόμηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης»

Μόνο τον πρώτο μήνα του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περισσότερους από 850 πυραύλους κρουζ Tomahawk και περισσότερους από 1.000 αναχαιτιστές Patriot και THAAD, ανέφερε προηγουμένως η Post. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν επίσης περισσότερους από 1.300 τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους του Στρατού των ΗΠΑ κατά τις πρώτες εβδομάδες των μαχών.Από την περασμένη εβδομάδα, το παγκόσμιο απόθεμα πυραύλων Patriot έχει μειωθεί από 2.200 πριν από τον πόλεμο σε λιγότερους από 827, και των πυραύλων THAAD από 452 σε λιγότερους από 278, σύμφωνα με ανάλυση του CSIS .

Το εξαντλημένο απόθεμα πυρομαχικών και αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει αναγκάσει τον Λευκό Οίκο να απομακρυνθεί από κλιμακούμενες επιθέσεις, ανέφερε προηγουμένως η Post. Το Πεντάγωνο έχει καταβάλει προσπάθειες τους τελευταίους μήνες για να αυξήσει την προμήθεια όπλων. Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μια συμφωνία-πλαίσιο με την Northrop Grumman και την Lockheed Martin για την αύξηση της παραγωγής των πυραύλων Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) και THAAD. Την περασμένη εβδομάδα, το Πεντάγωνο ανέθεσε στην Lockheed Martin μια σύμβαση αξίας έως και 58,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον τριπλασιασμό της παραγωγής PAC-3 έως το 2030.

Τον Μάιο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αρκετές συμφωνίες-πλαίσια με εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos και Zone 5, για την «επιθετική επέκταση» των δυνατοτήτων κρούσης του αμερικανικού στρατού και την αγορά των χαμηλού κόστους πυραύλων τους.Το υπουργείο φιλοξένησε στελέχη από startup της Σίλικον Βάλεϊ στο τέλος Ιουνίου, δείχνοντας ότι αυτοί οι φορείς θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον στρατιωτικό ανεφοδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του τον Νοέμβριο στο Εθνικό Κολλέγιο Πολέμου στην Ουάσινγκτον, ο Χέγκσεθ παρουσίασε το πλάνο του για τη ριζική αλλαγή του συστήματος προμηθειών του Πενταγώνου. Τόνισε την ανάγκη σύμπραξης με την αμερικανική βιομηχανία, ώστε ο μηχανισμός να είναι απόλυτα έτοιμος για πολεμικές συνθήκες. «Ο επιχειρηματικός κόσμος και η καινοτομία στην Αμερική αναζητούν την ελευθερία να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις των σύγχρονων συγκρούσεων», δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι το κράτος πρέπει να σταματήσει να βάζει εμπόδια, επιλέγοντας μια ουσιαστική συνεργασία αντί για την επιβολή γραφειοκρατικών περιορισμών που καθυστερούν την εξέλιξη.

«Το δίλημμα»

Το Πεντάγωνο επιστρατεύει στελέχη από τη Σίλικον Βάλεϊ, όπως το πρώην στέλεχος της Uber, Έμιλ Μάικλ, στη θέση του υφυπουργού έρευνας και μηχανικής, με στόχο να εκσυγχρονίσει ριζικά τις αμυντικές προμήθειες. Η στρατηγική αυτή ωστόσο για ταχύτερη αγορά όπλων «σκοντάφτει» στο Κογκρέσο, καθώς το κρίσιμο αμυντικό νομοσχέδιο ύψους 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει μπλοκαρισμένο λόγω των αντιδράσεων των Δημοκρατικών στις αυξημένες δαπάνες.

Στο υπόμνημά του, ο Φάινμπεργκ τόνισε ότι το Υπουργείο Άμυνας αλλάζει τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των στρατιωτικών μέσων, ξεχωρίζοντας για το οικονομικό έτος 2028 πέντε εξοπλιστικά προγράμματα προς άμεση επιτάχυνση: το σύστημα πυραυλικής άμυνας Next Generation Interceptor, το αντιπυραυλικό σύστημα NASAMS, ένα κινητό σύστημα ραντάρ αεράμυνας, ένα προηγμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων και ένα διαστημικό σύστημα παρακολούθησης πυραύλων.

Για τον σκοπό αυτό, κάλεσε τις αμυντικές εταιρείες να λειτουργήσουν ως πραγματικοί εταίροι, ζητώντας τους να σχεδιάσουν ταχύτερα χρονοδιαγράμματα και να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Υπουργείου για μακροχρόνιες παραγγελίες μεγάλου όγκου. Λόγω του πολιτικού αδιεξόδου, ορισμένοι εργολάβοι χρηματοδοτούν ήδη την παραγωγή με δικά τους έξοδα, γεγονός που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν σοβαρό ρίσκο, καθώς πρόκειται για εισηγμένες εταιρείες που δεν μπορούν να επενδύουν βασιζόμενες απλώς σε υποσχέσεις.

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