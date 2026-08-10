Εφιάλτης με τον Έμπολα στο Κονγκό: Πάνω από 4.000 κρούσματα και φόβοι για μετάλλαξη του ιού

Snapshot Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ξεπεράσει τα 4.000 κρούσματα και προκαλεί ανησυχία για πιθανή μετάλλαξη του ιού.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των θανάτων συμβαίνουν στην κοινότητα, με ανεπαρκή ιχνηλάτηση επαφών και υψηλά επίπεδα μη παρακολουθούμενης μετάδοσης.

Οι υγειονομικές αρχές σχεδιάζουν ενεργή αναζήτηση κρουσμάτων από πόρτα σε πόρτα και αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Σχεδιάζεται η χρήση του αντιιικού ρεμδεσιβίρη για τη θεραπεία ασθενών, καθώς τα μέτρα δημόσιας υγείας μόνο δεν επαρκούν για τον γρήγορο έλεγχο της επιδημίας.

Υπάρχει διερεύνηση ύποπτου θανάτου από Έμπολα σε πλοίο προς την πρωτεύουσα και προειδοποίηση για διαταραχή της βασικής υγειονομικής περίθαλψης λόγω φόβου μόλυνσης. Snapshot powered by AI

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 4.000. Ο εποπτικός φορέας δημόσιας υγείας της Αφρικής δήλωσε ότι ο χρόνος για σταδιακή δράση έχει παρέλθει και οι υγειονομικές Αρχές σχεδιάζουν να επισκέπτονται πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εντοπίσουν τυχόν ασθενείς.

Το ξέσπασμα του Έμπολα , που προκλήθηκε από το στέλεχος Bundibugyo του ιού, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις 15 Μαΐου, αν και υπάρχουν υποψίες ότι η ασθένεια μπορεί να εξαπλωνόταν από τον Ιανουάριο. Έχουν καταγραφεί 3.973 κρούσματα και 1.801 θάνατοι μέχρι τις 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας του Κονγκό,. Μιλώντας την Πέμπτη, ο Δρ. Ζαν Κασέγια, γενικός διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τα 4.000.

Το ξέσπασμα είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο ξέσπασμα Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ. Υπάρχουν οκτώ φορές περισσότερα κρούσματα και έξι φορές περισσότεροι θάνατοι από ό,τι καταγράφηκαν 11 εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014-18, η οποία μόλυνε περισσότερους από 28.000 ανθρώπους και σκότωσε τουλάχιστον 11.000.

Ο Kασέγια ίπε ότι είχε μιλήσει με τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Tέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους και σχεδίασαν μελέτες «για να ελέγξουν αν υπάρχει κάποιο επιπλέον πρόβλημα ή ίσως αν ο ιός μεταλλάσσεται. Επειδή το επίπεδο σοβαρότητας αυτής της επιδημίας Bundibugyo είναι πρωτοφανές».

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των θανάτων από Έμπολα συμβαίνουν στην κοινότητα και όχι σε κέντρα θεραπείας. Σε ένα κέντρο θεραπείας που διαχειρίζονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, το 90% των ασθενών που εισάγονται δεν εμφανίζονται στις λίστες επαφών των αρχών με γνωστά κρούσματα. Και οι δύο παράγοντες υποδηλώνουν υψηλά επίπεδα μη παρακολουθούμενης μετάδοσης. Ο Κασέγια είπε ότι η ιχνηλάτηση επαφών στη ΛΔΚ ήταν ανεπαρκής, με μόνο 10 επαφές να έχουν εντοπιστεί για κάθε ασθενή με Έμπολα, ενώ ο αναμενόμενος αριθμός θα ήταν περίπου 40.

Ο Έμπολα είναι ένας ιογενής αιμορραγικός πυρετός που μπορεί να προκαλέσει εμετό, διάρροια, βλάβη οργάνων και εσωτερική αιμορραγία. Η επιδημία επικεντρώνεται στην επαρχία εξόρυξης Ιτούρι, η οποία έχει πληγεί από συγκρούσεις, αλλά έχει εξαπλωθεί στο Βόρειο Κίβου, το Νότιο Κίβου, το Άνω Ουέλε και το Τσόπο, ενώ καταγράφηκαν 20 κρούσματα στη γειτονική Ουγκάντα ​​πριν τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία .

Ο Δρ. Γουέσαμ Μανκούλα, αναπληρωτής επικεφαλής στο Africa CDC, δήλωσε ότι οι ομάδες αντιμετώπισης σχεδίαζαν μια μετάβαση «από την ιχνηλάτηση επαφών στην ενεργή αναζήτηση κρουσμάτων», πράγμα που θα σήμαινε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας της κοινότητας «θα μετακινούνται από πόρτα σε πόρτα» ρωτώντας τα νοικοκυριά αν είχαν κάποιον άρρωστο με συμπτώματα Έμπολα.Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο χρόνος για σταδιακή δράση έχει τελειώσει και ξεκινάμε τώρα τη φάση της κλιμάκωσης».

Ο Kασέγια υποσχέθηκε μια «αντίδραση με επίκεντρο το χωριό» που θα περιλαμβάνει κοινότητες, μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεγαλύτερη δράση στους καταυλισμούς για άτομα που έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά λόγω συγκρούσεων στις πληγείσες επαρχίες.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι σχεδιάζουν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το αντιιικό ρεμδεσιβίρη για τη θεραπεία ασθενών. «Βλέποντας την επέκταση αυτής της επιδημίας, μόνο τα μέτρα δημόσιας υγείας δεν θα είναι αρκετά για να ελέγξουν ή να σταματήσουν γρήγορα αυτήν την επιδημία», δήλωσε η Δρ. Πλάσιντ Μπάλα Κινγκεμπένι, διευθύντρια έρευνας, κλινικών δοκιμών και καινοτομίας του CDC στην Αφρική.

Οι αρχές του Κονγκό δήλωσαν ότι διερευνούν έναν ύποπτο θάνατο από Έμπολα σε πλοίο που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα Κινσάσα από τα βορειοανατολικά της χώρας και ότι οι υπόλοιποι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Η UNICEF προειδοποίησε ότι η βασική υγειονομική περίθαλψη διαταράσσεται από την επιδημία, καθώς ο φόβος της μόλυνσης και οι διακοπές στις υπηρεσίες κρατούν τις οικογένειες μακριά από τις κλινικές.

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