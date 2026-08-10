Πολάκης: Αναγκαία, αλλά προσωρινή η λύση της συλλογικής ηγεσίας - «Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέ

Snapshot Η συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ είναι προσωρινή και στο μέλλον θα αναδειχθεί συμπαγής και ισχυρή ηγεσία.

Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει σύνδεση με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά από την περίοδο 2015-2019 έως σήμερα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει επανασύνδεση με αποστασιοποιημένα μέλη και προχωρά σε οργανωτική ανασυγκρότηση για να ενισχύσει τη σύνδεσή του με την κοινωνία.

Οι συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο πρέπει να βασίζονται σε καθαρό και δεσμευτικό προγραμματικό πλαίσιο και όχι μόνο σε αριθμητικές ενώσεις κομμάτων.

Υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, ιδιαίτερα για τις πυρκαγιές, την ενέργεια και τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Snapshot powered by AI

Τον προσωρινό χαρακτήρα της σημερινής συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ο Παύλος Πολάκης, σημειώνοντας ότι «στον κατάλληλο πολιτικό χρόνο» το κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάδειξη μιας συμπαγούς και ισχυρής ηγεσίας.

Σε συνέντευξή του στην «Αυγή», ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, στην οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος και στην επιστροφή ανθρώπων που είχαν αποστασιοποιηθεί, ενώ τοποθετείται εκτενώς για τη συζήτηση γύρω από τις συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων και τις διαφωνίες με την ΕΛΑΣ.

«Η συλλογική ηγεσία είναι μια αναγκαία προσωρινή λύση έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το κόμμα, να αποκαταστήσει την ενότητά του και να επιχειρήσει την επανασύνδεσή του με την κοινωνία», σημειώνει.

Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι μόνιμη: «Η συλλογική ηγεσία δεν είναι σίγουρα ένα μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει για πολύ καιρό. Θα πρέπει στον κατάλληλο πολιτικό χρόνο και αναλόγως τις εξελίξεις, να προχωρήσουμε στην ανάδειξη μιας συμπαγούς, ισχυρής ηγεσίας».

Το «αόρατο νήμα» με Δούρου και Παππά

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται και στη σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στον ίδιο, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά στη νέα περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά μάς συνδέει ένα αόρατο νήμα που ξεκινάει από την διακυβέρνηση 2015-2019 και φτάνει μέχρι σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εμφανίζεται θετικός για τα πρώτα αποτελέσματα της προσπάθειας ανασυγκρότησης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι καταγράφεται ήδη επαναπροσέγγιση ανθρώπων που είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Βλέπουμε να επιστρέφουν άνθρωποι που είχαν αποστασιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια», σημειώνει, ενώ αναφέρεται και στην οργανωτική δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ να επανακτήσει δεσμούς με την κοινωνία και να βρίσκεται σε πολιτική και εκλογική ετοιμότητα.

«Καθαρό και δεσμευτικό πρόγραμμα» για τις συνεργασίες

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορά τη συζήτηση για τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, με τον Παύλο Πολάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν αρκεί μια αριθμητική συνένωση κομματικών δυνάμεων.

«Οι πολιτικές συνεργασίας έχουν νόημα μόνο αν στηρίζονται σε ένα καθαρό, δεσμευτικό προγραμματικό πλαίσιο που να δίνει πραγματική διέξοδο στην κοινωνία», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί στο ποια κόμματα ή ποια πρόσωπα θα βρεθούν μαζί, αλλά πρέπει να προηγηθεί συμφωνία πάνω στις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο θέτει στο επίκεντρο ζητήματα όπως ο δημόσιος έλεγχος στην Ενέργεια και στις τράπεζες, η ενίσχυση του ΕΣΥ, η αναδιανομή των πόρων, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και της Δικαιοσύνης.

«Η κοινωνία δεν ζητά εναλλαγή προσώπων στην εξουσία. Ζητά αλλαγή πολιτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα θεωρεί απαραίτητη τη συντονισμένη δράση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου απέναντι στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «μόνο η συντονισμένη επίθεση όλων των προοδευτικών δυνάμεων στο καθεστώς Μητσοτάκη μπορεί να το κλονίσει».

Οι διαφωνίες με την ΕΛΑΣ

Ο Παύλος Πολάκης ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών απέναντι στην κυβέρνηση δεν σημαίνει πως πρέπει να αποσιωπώνται οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων.

Αναφερόμενος ειδικά στην ΕΛΑΣ, καταγράφει ήδη σημαντικές αποκλίσεις από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εντοπίζουμε φοβικές τάσεις σε δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛΑΣ για τις φονικές πυρκαγιές, έχουμε σοβαρές πολιτικές διαφωνίες στις θέσεις για Ενέργεια και ιδιωτικά ΑΕΙ», σημειώνει.

Παράλληλα, στη συζήτηση για τις προοδευτικές συνεργασίες επισημαίνει ότι οι έως τώρα δημόσιες τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων δεν δείχνουν διάθεση για προεκλογικές συμπράξεις, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική σύγκλιση θα πρέπει να γίνει στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων και όχι μέσα από συμφωνίες κορυφής ή μια λογική «μεταγραφών».

«Ανάμνηση παλιά» η πολιτική στράτευση

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται, τέλος, και στις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους.

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει τη στάση όσων αποχώρησαν από το κόμμα, λέγοντας: «Στην εποχή μας η πολιτική στράτευση του παρελθόντος είναι για κάποιους “ανάμνηση παλιά”».