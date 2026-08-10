«Καμπανάκι» για κρυφές χρεώσεις και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος τουριστών

Snapshot Το 45% των καταγγελιών ταξιδιωτών στην Ελλάδα αφορά κρυφές χρεώσεις και μη έκδοση αποδείξεων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Καταγράφονται ηλεκτρονικές απάτες με ψεύτικες ιστοσελίδες ενοικίασης καταλυμάτων που αποσπούν προκαταβολές από ανυποψίαστους ταξιδιώτες.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρμες για να δημιουργήσουν πλαστές σελίδες με χαμηλές τιμές και να εξαπατήσουν τους πελάτες.

Οι ζημιές από ηλεκτρονικές απάτες στον τουρισμό ανέρχονται σε 22,6 εκατ. ευρώ.

Παρά τα προβλήματα, η Ελλάδα έχει υψηλή ικανοποίηση πελατών ξενοδοχείων με ποσοστό 87%, πρώτη μεταξύ έξι μεσογειακών χωρών. Snapshot powered by AI

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά εξαπάτησης ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, καθώς στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου καταγράφονται καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις, προβλήματα στη διαμονή και τις μεταφορές, αλλά και ηλεκτρονικές απάτες με ψεύτικες ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το 45% των καταγγελιών ταξιδιωτών σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς αφορά κρυφές χρεώσεις και περιπτώσεις μη έκδοσης απόδειξης.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία καταγγέλλουσας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, η οποία ανέφερε ότι πλήρωσε περίπου 4.500 ευρώ για μία εβδομάδα διακοπών με σκάφος, χωρίς να της δοθεί απόδειξη.

Παγίδες και στη διαμονή

Καταγγελίες υπάρχουν και για τον τομέα της διαμονής, με επιτήδειους να στήνουν ψεύτικες ιστοσελίδες ενοικίασης καταλυμάτων ή real estate και να αποσπούν προκαταβολές χιλιάδων ευρώ από ανυποψίαστους ταξιδιώτες.

Οι δράστες εκμεταλλεύονται ακόμη και στοιχεία που έχουν αντιγράψει ή αλλοιώσει από γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρμες, δημιουργώντας πλαστές σελίδες με υποτιθέμενα καταλύματα και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προκειμένου να προσελκύσουν τα θύματά τους. «Οι απατεώνες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται αδυναμίες και τρωτότητες, αφού έχουν αλιεύσει στοιχεία πολλές φορές και από επίσημες γνωστές πλατφόρμες, μεγάλες γνωστές πλατφόρμες ταξιδιωτικές, που στείλουν ψεύτικες σελίδες υποτιθέμενων προορισμών, με ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, έτσι ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των θυμάτων τους», δήλωσε ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, Γεώργιος Παπαπροδρόμου.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ζημιές από ηλεκτρονικές απάτες ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ.

Υψηλή ικανοποίηση από τα ελληνικά ξενοδοχεία

Παρά τα περιστατικά εξαπάτησης, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ έξι χωρών της Μεσογείου στον γενικό δείκτη ικανοποίησης πελατών από τα ξενοδοχεία, με ποσοστό 87%.

Για τις αρμόδιες αρχές, ζητούμενο παραμένει η προστασία των ταξιδιωτών και ο περιορισμός φαινομένων αισχροκέρδειας και εξαπάτησης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.