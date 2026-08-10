«Καμπανάκι» για κρυφές χρεώσεις και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος τουριστών

Καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις, μη έκδοση αποδείξεων και ψεύτικες ιστοσελίδες καταλυμάτων αυξάνονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Καμπανάκι» για κρυφές χρεώσεις και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος τουριστών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το 45% των καταγγελιών ταξιδιωτών στην Ελλάδα αφορά κρυφές χρεώσεις και μη έκδοση αποδείξεων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Καταγράφονται ηλεκτρονικές απάτες με ψεύτικες ιστοσελίδες ενοικίασης καταλυμάτων που αποσπούν προκαταβολές από ανυποψίαστους ταξιδιώτες.
  • Οι απατεώνες χρησιμοποιούν στοιχεία από γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρμες για να δημιουργήσουν πλαστές σελίδες με χαμηλές τιμές και να εξαπατήσουν τους πελάτες.
  • Οι ζημιές από ηλεκτρονικές απάτες στον τουρισμό ανέρχονται σε 22,6 εκατ. ευρώ.
  • Παρά τα προβλήματα, η Ελλάδα έχει υψηλή ικανοποίηση πελατών ξενοδοχείων με ποσοστό 87%, πρώτη μεταξύ έξι μεσογειακών χωρών.
Snapshot powered by AI

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά εξαπάτησης ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, καθώς στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου καταγράφονται καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις, προβλήματα στη διαμονή και τις μεταφορές, αλλά και ηλεκτρονικές απάτες με ψεύτικες ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το 45% των καταγγελιών ταξιδιωτών σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς αφορά κρυφές χρεώσεις και περιπτώσεις μη έκδοσης απόδειξης.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία καταγγέλλουσας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, η οποία ανέφερε ότι πλήρωσε περίπου 4.500 ευρώ για μία εβδομάδα διακοπών με σκάφος, χωρίς να της δοθεί απόδειξη.

Παγίδες και στη διαμονή

Καταγγελίες υπάρχουν και για τον τομέα της διαμονής, με επιτήδειους να στήνουν ψεύτικες ιστοσελίδες ενοικίασης καταλυμάτων ή real estate και να αποσπούν προκαταβολές χιλιάδων ευρώ από ανυποψίαστους ταξιδιώτες.

Οι δράστες εκμεταλλεύονται ακόμη και στοιχεία που έχουν αντιγράψει ή αλλοιώσει από γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρμες, δημιουργώντας πλαστές σελίδες με υποτιθέμενα καταλύματα και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προκειμένου να προσελκύσουν τα θύματά τους. «Οι απατεώνες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται αδυναμίες και τρωτότητες, αφού έχουν αλιεύσει στοιχεία πολλές φορές και από επίσημες γνωστές πλατφόρμες, μεγάλες γνωστές πλατφόρμες ταξιδιωτικές, που στείλουν ψεύτικες σελίδες υποτιθέμενων προορισμών, με ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, έτσι ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των θυμάτων τους», δήλωσε ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, Γεώργιος Παπαπροδρόμου.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ζημιές από ηλεκτρονικές απάτες ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ.

Υψηλή ικανοποίηση από τα ελληνικά ξενοδοχεία

Παρά τα περιστατικά εξαπάτησης, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ έξι χωρών της Μεσογείου στον γενικό δείκτη ικανοποίησης πελατών από τα ξενοδοχεία, με ποσοστό 87%.

Για τις αρμόδιες αρχές, ζητούμενο παραμένει η προστασία των ταξιδιωτών και ο περιορισμός φαινομένων αισχροκέρδειας και εξαπάτησης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ράμφο: «Συνέβαλλε στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας»

16:27ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Μαζωνάκης: Η επίσημη ανακοίνωση για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κουβαρά: Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτι ηλικιωμένης – Συγκλονιστικό βίντεο από τον απεγκλωβισμό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ