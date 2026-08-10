Σαν σήμερα 10 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Αυγούστου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1519 - Πέντε πλοία του Φερδινάνδου Μαγγελάνου αποπλέουν από τη Σεβίλλη για τον περίπλου της Γης. Ο Βάσκος υπαρχηγός Χουάν Σεμπαστιάν Ελκάνο θα ολοκληρώσει την αποστολή μετά τον θάνατο του Μαγγελάνου στις Φιλιππίνες.
- 1904 - Ναυμαχία του Πορτ-Άρθουρ. Οι Ιάπωνες καταστρέφουν το ρωσικό στόλο.
- 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Αντιπρόσωποι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα υπογράφουν τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, τερματίζοντας τον πόλεμο.
- 1920 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι εκπρόσωποι του Οθωμανού σουλτάνου Μωάμεθ ΣΤ΄ υπογράφουν τη Συνθήκη των Σεβρών που διαιρεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ των συμμάχων, που παραχωρεί Ίμβρο, Τένεδο, ανατολική Θράκη και (διοίκηση σε) Σμύρνη στην Ελλάδα.
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