Τι προβλέπει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα που απέρριψε ο Νετανιάχου

Snapshot Το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και μεταβίβαση της διοίκησης σε ανεξάρτητους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.

Ο πρωθυπουργός Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο, δηλώνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει πριν τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Η αντίθεση του Νετανιάχου αποτελεί δημόσια διαφοροποίηση από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, στενό σύμμαχο του Ισραήλ.

Στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με υπουργούς να το χαρακτηρίζουν «προδοσία» και «υπαρξιακή απειλή».

Η Χαμάς ζητά τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων και την αποχώρηση των δυνάμεων από τη Γάζα πριν παραδώσει τα βαρέα όπλα της. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απέρριψε ανοιχτά το σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από τη στάση του.

Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί στις 30 Ιουλίου από το λεγόμενο Board of Peace του Τραμπ, με την αμερικανική πλευρά να ανακοινώνει τότε ότι η Χαμάς είχε συμφωνήσει στους βασικούς όρους του.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται τρία βασικά σημεία: ο αφοπλισμός της Χαμάς, η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας σε φάσεις και η μεταβίβαση της διοίκησης σε ανεξάρτητους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες της Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής.

Μέχρι τώρα ο Νετανιάχου δεν είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ ή κατά του σχεδίου. Πλέον, όμως, δηλώνει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Η θέση αυτή σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια διαφοροποίηση από τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ.

Αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ

Το σχέδιο είχε ήδη προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ το είχε απορρίψει από την πρώτη στιγμή, ενώ στις 3 Αυγούστου ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και η υπουργός Εποικισμών Ορίτ Στροκ το χαρακτήρισαν «προδοσία» και «υπαρξιακή απειλή» για το Ισραήλ.

Την ίδια περίοδο, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα εντάθηκαν.

Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει διαμηνύσει ότι η παράδοση των βαρέων όπλων της προϋποθέτει τον τερματισμό «κάθε μορφής επιθετικότητας» από το Ισραήλ και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.