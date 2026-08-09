Χανιά: Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ στη Σαμαριά για επισκέπτη με πιθανό καρδιακό επεισόδιο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας επισκέπτης παρουσίασε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του στον Εθνικό Δρυμό.
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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς το σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας είναι δύσβατο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την προσέγγιση και τη μεταφορά του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επισκέπτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο.
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