Χανιά: Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ στη Σαμαριά για επισκέπτη με πιθανό καρδιακό επεισόδιο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς το σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας είναι δύσβατο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την προσέγγιση και τη μεταφορά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επισκέπτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

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