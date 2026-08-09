Εντυπωσιακό φαινόμενο στο Μουζάκι: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε μέσα στο πύρινο μέτωπο

Snapshot Στο Μουζάκι Ηλείας σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος μέσα στο πύρινο μέτωπο κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.

Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε χωρίς να συνοδεύεται από φλόγες, διαφέροντας από το φαινόμενο του πυροστρόβιλου.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και αποτυπώνει τις ισχυρές και μεταβαλλόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες γύρω από τη μεγάλη πυρκαγιά. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε την ώρα που η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη στο Μουζάκι Ηλείας.

Μέσα στην περιοχή όπου μαίνονταν οι φλόγες σχηματίστηκε ένας ανεμοστρόβιλος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που καταγράφηκε σε βίντεο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο σχηματισμός δεν συνοδευόταν από φλόγες, γεγονός που τον διαφοροποιεί από το φαινόμενο του πυροστρόβιλου. Η εικόνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερα ισχυρών και μεταβαλλόμενων ατμοσφαιρικών συνθηκών που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή μιας μεγάλης πυρκαγιάς.