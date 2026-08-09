Εντυπωσιακό φαινόμενο στο Μουζάκι: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε μέσα στο πύρινο μέτωπο
Μέσα στην περιοχή όπου μαίνονταν οι φλόγες σχηματίστηκε ένας ανεμοστρόβιλος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που καταγράφηκε σε βίντεο
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Snapshot
- Στο Μουζάκι Ηλείας σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος μέσα στο πύρινο μέτωπο κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς.
- Ο ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε χωρίς να συνοδεύεται από φλόγες, διαφέροντας από το φαινόμενο του πυροστρόβιλου.
- Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο και αποτυπώνει τις ισχυρές και μεταβαλλόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες γύρω από τη μεγάλη πυρκαγιά.
Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε την ώρα που η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη στο Μουζάκι Ηλείας.
Μέσα στην περιοχή όπου μαίνονταν οι φλόγες σχηματίστηκε ένας ανεμοστρόβιλος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που καταγράφηκε σε βίντεο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο σχηματισμός δεν συνοδευόταν από φλόγες, γεγονός που τον διαφοροποιεί από το φαινόμενο του πυροστρόβιλου. Η εικόνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερα ισχυρών και μεταβαλλόμενων ατμοσφαιρικών συνθηκών που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή μιας μεγάλης πυρκαγιάς.
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