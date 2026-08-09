Κλιμακώνεται η σύγκρουση στην Υεμένη: 11 νεκροί από τα νέα πλήγματα των Χούθι

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Υεμένη που προκάλεσαν τουλάχιστον 11 νεκρούς, άμαχους και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στην Υεμένη: 11 νεκροί από τα νέα πλήγματα των Χούθι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι Χούθι πραγματοποίησαν επίθεση με drone στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς θύματα.
  • Οι επιθέσεις των Χούθι περιλαμβάνουν χρήση drones και βαλλιστικών πυραύλων σε στρατιωτικές θέσεις στη Μόχα και άλλες περιοχές κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η σύγκρουση στην Υεμένη έχει κλιμακωθεί μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του 2022, με πολλούς νεκρούς σε επιθέσεις κατά κυβερνητικών δυνάμεων και ενίσχυση των εχθροπραξιών.
  • Η Σαουδική Αραβία, συμμάχος των ΗΠΑ, υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν και την Τουρκία εν μέσω της περιφερειακής έντασης και των επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν.
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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην Υεμένη, καθώς οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για σειρά επιθέσεων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων άμαχοι και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Οι νέες εχθροπραξίες σημειώνονται λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί το 2022.

Οι αντάρτες, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν παράλληλα ότι πραγματοποίησαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στην Τζαζάν, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σάρι, επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα», το οποίο παρουσιάστηκε ως αντίποινα για τις επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας στη βορειοδυτική Υεμένη.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι εκδηλώθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Δεν έγινε, ωστόσο, γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Νεκροί και τραυματίες στη Μόχα

Στην Υεμένη, οι Χούθι υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών θέσεων και εξοπλισμού των δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, στη Μόχα, λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Ο υφυπουργός Πληροφοριών της κυβέρνησης της Υεμένης, Φαγιάντ αλ-Νουάμαν, ανέφερε στο dpa ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, αλλά και στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για έξι εκρήξεις που σημειώθηκαν η μία μετά την άλλη.

Ιατρική πηγή ανέφερε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι και οκτώ στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων, ενώ ακόμη 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δέκα πολίτες. Ο ίδιος αριθμός νεκρών στρατιωτών επιβεβαιώθηκε και από δύο πηγές των κυβερνητικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με μία από τις στρατιωτικές πηγές, επιθέσεις σημειώθηκαν και σε άλλες εγκαταστάσεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις βρίσκονταν σαουδαραβικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν απώλειες μεταξύ των στρατιωτών του βασιλείου.

Η πιο αιματηρή αναζωπύρωση από το 2022

Η νέα φάση της σύγκρουσης στην Υεμένη έχει λάβει ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς οι εχθροπραξίες επανήλθαν τον προηγούμενο μήνα, για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του 2022. Η αναζωπύρωση συνδέεται με τη γενικότερη ένταση στην περιοχή, που έχει επιδεινωθεί από τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Έκτοτε, οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών στόχων, με την Τζαζάν να έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο. Στα τέλη Ιουλίου ανακοίνωσαν επίσης ότι επιβάλλουν αποκλεισμό στα σαουδαραβικά πλοία που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ έκτοτε έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Η κατάσταση για τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης είχε επιδεινωθεί ήδη πριν από τα τελευταία πλήγματα. Την Παρασκευή, οκτώ μέλη τους σκοτώθηκαν στην πετρελαιοπαραγωγό επαρχία Μαρίμπ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχαν καταγραφεί οι πιο φονικές επιθέσεις από το 2022, με 58 κυβερνητικούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν απάντηση στην ενίσχυση των κυβερνητικών στρατευμάτων που υποστηρίζονται από το Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία είχε επέμβει στρατιωτικά στην Υεμένη το 2015, με στόχο την υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Ο πολυετής πόλεμος έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, ενώ έχει οδηγήσει την Υεμένη, μία από τις φτωχότερες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Η νέα έξαρση της βίας ξεκίνησε τον Ιούλιο, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που αποδόθηκαν στο Ριάντ και είχαν ως στόχο το αεροδρόμιο της Σαναά, το οποίο ελέγχουν οι Χούθι. Οι επιδρομές σημειώθηκαν μετά την άφιξη αεροσκάφους από το Ιράν, το οποίο μετέφερε αντιπροσωπεία των ανταρτών χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Σαουδική Αραβία, που ελέγχει τον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο περιφερειακό σκηνικό, το Ριάντ, στενός σύμμαχος της Ουάσινγκτον, έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες και επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των περιφερειακών συμμαχιών ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία υπέγραψε την Παρασκευή συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν και την Τουρκία.

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