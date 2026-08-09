Φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς - Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα

Snapshot Στην κατάσβεση συμμετέχουν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Χρησιμοποιούνται επίσης τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου, υδροφόρες και τρακτέρ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εναέρια μέσα, όπως 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, επιχειρούσαν νωρίτερα στην περιοχή.

Δασοκόμάντος δραστηριοποιούνται μέσα στο δάσος για τον περιορισμό και την ανακοπή της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση.

Το μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί και μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

ΦΩΤΙΑ ΗΛΕΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙ Eurokinissi

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 28 πυροσβεστικά οχήματα. Νωρίτερα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούσαν και εναέρια μέσα, με επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή των δασοκομάντος, οι οποίοι επιχειρούν μέσα στη δασική έκταση, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να ανακόψουν την πορεία της.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου και τρακτέρ διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες σε επιλεγμένα σημεία του δάσους, με στόχο να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή του.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου.