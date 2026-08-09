Πάρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου 4χρονου αγοριού - Λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές

Ανείπωτη τραγωδία στην Πάρο με τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού σε πισίνα beach bar. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:10 του Σαββάτου. Το 4χρονο βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του, ηλικίας 38 και 39 ετών, όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, απομακρύνθηκε από την επίβλεψή τους και κατευθύνθηκε προς την πισίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ανήλικες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει στο νερό και ενημέρωσαν εργαζόμενο της επιχείρησης. Ο μπάρμαν έσπευσε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί. Αμέσως μετά, το 4χρονο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σημειώνεται ότι ελεύθερος με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του beach bar.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 4χρονου αγοριού. Μιλώντας στο Star, ο πατέρας περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Όπως είπε, οι γονείς βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την πισίνα, στον χώρο του φαγητού. Για ένα δευτερόλεπτο έχασε το παιδί από το οπτικό του πεδίο και λίγο αργότερα άκουσε την κόρη του να φωνάζει ότι ο μικρός βρισκόταν μέσα στην πισίνα.

Ο πατέρας έτρεξε κοντά του και άρχισε να του κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τεχνητή αναπνοή, σε μία απελπισμένη προσπάθεια να το επαναφέρει στη ζωή.

«Έκανα ΚΑΡΠΑ και του έδινα το φιλί της ζωής»

Ο μπάρμαν της επιχείρησης ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε το παιδί και βούτηξε στην πισίνα για να το ανασύρει.

«Πέφτει μέσα, βγάζει το μωρό και με φωνάζει η κόρη μου: “Μπαμπά, μπαμπά, είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ και του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε», είπε ο πατέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στη συνέχεια μετέφερε όσα φέρεται να του είπε ο εργαζόμενος μετά την ανάσυρση του παιδιού: «Ο μπάρμαν μού λέει: “Φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Το είδα τελευταία στιγμή”».

«Ένα δευτερόλεπτο έχασα το παιδί από τα μάτια μου»

Ο πατέρας περιέγραψε και πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το αγοράκι έφτασε στην πισίνα.

«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου, γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει όσα συνέβησαν. Ο ίδιος επιμένει ότι το υλικό δείχνει πως οι γονείς δε βρίσκονταν στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά περίπου 10 μέτρα μακριά από την πισίνα.

«Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα που ήμασταν, στα 10 μέτρα, ήταν και ο χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα», υποστήριξε.

«Δεν υπήρχε ούτε απινιδωτής, ούτε φαρμακείο»

Ο πατέρας καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας της πισίνας, υποστηρίζοντας ότι στον χώρο δεν υπήρχε πιστοποιημένος ναυαγοσώστης, απινιδωτής ή οργανωμένο φαρμακείο.

«Δεν ήταν δουλειά του μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας», είπε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η πισίνα ήταν απροστάτευτη και είχε βάθος που κυμαινόταν από 1,40 έως δύο μέτρα. Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος ότι, εάν υπήρχε πιστοποιημένος ναυαγοσώστης δίπλα στην πισίνα, το παιδί του θα μπορούσε να είχε σωθεί.

Η οικογένεια γνώριζε το συγκεκριμένο beach bar, καθώς το είχε επισκεφθεί περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία, αλλά και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

«Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ»

Ο πατέρας αναφέρθηκε και στην αγωνιώδη διαδρομή προς το Κέντρο Υγείας, καθώς και στις προσπάθειες των υγειονομικών να επαναφέρουν στη ζωή το τετράχρονο παιδί.

«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και, με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά ήταν μία γιατρός και ένας κύριος που του έκανε συνέχεια μαλάξεις, του έδινε και οξυγόνο», περιέγραψε.

Όταν ρωτήθηκε εάν το παιδί επανήλθε κάποια στιγμή, απάντησε: «Όχι, δεν επανήλθε».

«Αν ήταν κάποιος στην πισίνα, δε θα είχα θρηνήσει το παιδί μου»

Ο πατέρας αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης.

«Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης είναι 68 χρονών άνθρωπος. Φορούσε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει: “Παιδιά, αυτός που έρχεται, βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”», υποστήριξε.

Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένος να κινηθεί νομικά για τον θάνατο του παιδιού του: «Θα κινηθώ νομικά. Ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη».

Κλείνοντας τη συγκλονιστική μαρτυρία του, ο πατέρας είπε: «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δε θα είχα θρηνήσει το παιδί μου».

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα μέτρα προστασίας που υπήρχαν στην πισίνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

«Έσπασε» και ο παππούς

Ο παππούς του τετράχρονου αγοριού, «σπάει» μιλώντας στο MEGA για τον εγγονό του.

«Πονάω πιο πολύ από τους γονείς, πονάω. Όλη νύχτα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί ήταν το εγγονάκι μου. Ήρθαν από την Αθήνα εδώ για να καθίσουν κανένα μήνα, να δω κι εγώ τα εγγονάκια μου λίγο. Και τώρα πάει το παιδάκι μου, πάει ο άγγελός μου, πάει το αγοράκι μας, έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί».

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