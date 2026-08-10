Μαλί: Τουλάχιστον 10 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στη Σαν

Snapshot Τουλάχιστον 10 στρατιωτικοί του Μαλί σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών στο στρατόπεδο της πόλης Σαν, το οποίο καταλήφθηκε προσωρινά.

Η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), συνδεδεμένη με την Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο του στρατοπέδου μετά από τις συγκρούσεις που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Το Μαλί αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση ασφαλείας από το 2012, με εντεινόμενες συγκρούσεις μεταξύ τζιχαντιστικών οργανώσεων, ένοπλων ομάδων και αυτονομιστικών κινημάτων.

Στις 18 Ιουλίου, τουλάχιστον 50 στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί σε άλλη επίθεση από συμμαχία τζιχαντιστών και αυτονομιστών στο βόρειο Μαλί. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 10 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του Μαλί σκοτώθηκαν την Κυριακή σε επίθεση εναντίον στρατιωτικού στρατοπέδου στην πόλη Σαν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα.

Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι το στρατόπεδο καταλήφθηκε προσωρινά από τους επιτιθέμενους, κάνοντας λόγο για προκαταρκτικό απολογισμό περίπου 10 νεκρών στρατιωτικών.

Άλλη πηγή στην περιοχή επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν απώλειες στις τάξεις του στρατού, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο.

Σφοδρές συγκρούσεις από τα ξημερώματα της Κυριακής

Κάτοικοι της Σαν ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις άρχισαν νωρίς το πρωί, με συνεχείς ανταλλαγές πυρών.

Ο στρατός του Μαλί έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του για «απόπειρα επίθεσης» σε στρατιωτική εγκατάσταση στις 05:30, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση αποκρούστηκε και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Από την πλευρά της, η ΟΥΙΜ υποστήριξε ότι κατέλαβε πλήρως το στρατόπεδο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το Μαλί βρίσκεται από το 2012 αντιμέτωπο με σοβαρή κρίση ασφαλείας, με τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων, ένοπλων ομάδων και αυτονομιστικών κινημάτων να συνεχίζεται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι συγκρούσεις έχουν κλιμακωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Στις 18 Ιουλίου, τουλάχιστον 50 στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί στο βόρειο Μαλί όταν στρατιωτική οχηματοπομπή δέχθηκε επίθεση από συμμαχία τζιχαντιστών της ΟΥΙΜ και αυτονομιστών του Μετώπου Απελευθέρωσης της Αζαουάντ.