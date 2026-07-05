Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών ανταρτών κατά του στρατού

Οι αντάρτες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων σε ολόκληρο το Μάλι το Σάββατο, μεταξύ άλλων σε μια πόλη του βορρά όπου σταθμεύουν κυβερνητικές δυνάμεις και Ρώσοι μαχητές, καθώς και σε μια πόλη νότια της πρωτεύουσας Μπαμάκο, σε μια ακόμη απειλή για τους υπό πίεση ηγέτες της χερσαίας χώρας του Σαχέλ.

Η επίθεση εκτεινόταν από τις βόρειες πόλεις και κωμοπόλεις Ανεφίς, Αγκουέλοκ και Γκάο έως το Σεβάρε στο κεντρικό Μάλι και το Κενιόρομπα στο νότο, σύμφωνα με δήλωση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι.

Ένας εκπρόσωπος μιας ανταρτικής ομάδας υπό την ηγεσία των Τουαρέγκ, του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA), δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα του συμμετείχε στις επιθέσεις.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε αργότερα το Σάββατο, η περιφερειακή οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, η «Τζαμάατ Νουσράτ αλ-Ισλάμ ουαλ Μουσλιμίν» (JNIM), ανέλαβε επίσης την ευθύνη, αναφέροντας ότι είχε επιτεθεί και είχε καταλάβει τον έλεγχο τουλάχιστον επτά θέσεων που επανδρώνονταν από τον στρατό ή άλλους φιλοκυβερνητικούς μαχητές. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό της JNIM.

Η FLA και η JNIM συνεργάστηκαν τον Απρίλιο σε μια συντονισμένη, ευρέως δημοσιευμένη επιχείρηση που έπληξε το αεροδρόμιο του Μπαμάκο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υπουργού Άμυνας.

Ο στρατός του Μάλι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι στρατιώτες απώθησαν τις επιθέσεις του Σαββάτου και ότι η κατάσταση ήταν «πλήρως υπό έλεγχο», προσθέτοντας ότι 20 «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στο Σεβάρε και έξι στο Γκάο. Ανέφερε επίσης ότι ένας φιλοκυβερνητικός μαχητής σκοτώθηκε στο Γκάο και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν.