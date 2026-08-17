Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία καθώς υποχωρούν τα μελτέμια - Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά

Η πρόγνωση του καιρού τη Δευτέρα 17 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία καθώς υποχωρούν τα μελτέμια - Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά
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  • Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ανεβαίνει η θερμοκρασία και φτάνει έως τους 37 βαθμούς λόγω εξασθένησης των μελτεμιών.
  • Στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές και βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 6 μποφόρ.
  • Την Τρίτη 18 Αυγούστου προβλέπεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές στα ορεινά κυρίως των βορείων και ηπειρωτικών περιοχών.
  • Η ορατότητα πιθανώς θα είναι περιορισμένη το πρωί στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και το βράδυ στο Αιγαίο.
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Ανεβαίνει ο υδράργυρος, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, καθώς εξασθενούν τα μελτέμια.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, τα μποφόρ αναμένεται να φτάσουν τα 3 με 6 στο Αιγαίο και θα πνέουν από δυτικές και βόρειες διευθύνσεις.

Στα ηπειρωτικά αναμένεται συννεφιά το μεσημέρι-απόγευμα όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ο καιρός στην Ελλάδα τη Δευτέρα 17/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 18/8

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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