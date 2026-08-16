Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Βροχές σε Ήπειρο και Κρήτη

Snapshot Την Κυριακή 16 Αυγούστου υποχωρούν οι ισχυροί άνεμοι με τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σημειώνεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά.

Στην Κρήτη και στα ορεινά της Ηπείρου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως στα δυτικά, με ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταθερή θερμοκρασία. Snapshot powered by AI

Αισθητή είναι η πτώση των ισχυρών ανέμων, σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ. Στο Αιγαίο, όμως, οι άνεμοι βορειοδυτικών κατευθύνσεων θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μερική άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη καθώς και στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ο καιρός στην Ελλάδα την Κυριακή 16/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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