CENTCOM: Στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Μπραντ Κούπερ

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης και συνεχής πίεση των στρατιωτών

Ελένη Ευστρατίου

CENTCOM: Στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Μπραντ Κούπερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντούπερ, επισκέφθηκε το αεροπλανορο USS Abraham Lincoln τη διάρκεια περιοδείας στη Μέση Ανατολή.- Έχουν αναφερθεί καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης και αυξημένη ψυχολογική πίεση στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου, τις οποίες αρνείται το Πεντάγωνο.
  • Το USS Abraham Lincoln θα αντικατασταθεί από το USS George Washington, με το πλήρωμα να επιστρέφει στις ΗΠΑ.
  • Η CENTCOM χαρακτήρισε την αποστολή του USS Abraham Lincoln ως μία από τις πιο έντονες και σημαντικές της σύγχρονης εποχής.
  • Η παρατεταμένη ανάπτυξη και ο υψηλός επιχειρησιακός ρυθμός έχουν αυξήσει σημαντικά την πίεση και τη δυσαρέσκεια μεταξύ του προσωπικού του πλοίου.
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Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, βρέθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, εν μέσω της 10μερης περιοδείας του στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το τελευταίο διάστημα έχουν βγει στη δημοσιότητα καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών στο αεροπλανοφόρο που επιχειρεί στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο και για συνεχής πίεση που έχει οδηγήσει ακόμη και σε απόπειρες αυτοκτονίας. Μετά τα δημοσιεύματα, τα οποία αρνείται το Πεντάγωνο, ανακοινώθηκε ότι οι στρατιώτες επιστρέφουν στις ΗΠΑ και το Lincoln θα αντικατασταθεί από το USS George Washington.

«Μία από τις σημαντικότερες αποστολές»

Κατά την επίσκεψή του στο αεροπλανοφόρο, ο Κούπερ ευχαρίστησε τους στρατιώτες για την υπηρεσία τους και χαρακτήρισε την ανάπτυξη του πλοίου μία από τις πιο έντονες της σύγχρονης εποχής.

«Η Ομάδα Κρούσης του αεροπλανοφόρου “Lincoln” αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα Αμερικανών με εξαιρετικές επιδόσεις, οι οποίοι στέκονται με το κεφάλι ψηλά, γεμάτοι τεράστια και δικαιολογημένη υπερηφάνεια για όλα όσα πέτυχαν», δήλωσε ο Κούπερ. «Η ιστορία θα καταγράψει αυτή την αποστολή ως μία από τις πιο έντονες από επιχειρησιακή άποψη και με τις σημαντικότερες συνέπειες της σύγχρονης εποχής.», ανέφερε η ανακοίνωση της CENTCOM.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Κούπερ στο Lincoln, μετά τον Φεβρουάριο που βρέθηκε μαζί με τους Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι ο Κούπερ ολοκλήρωσε περιοδεία διάρκειας 10 ημερών σε έξι χώρες του Κόλπου, με την επίσκεψη στο Lincoln να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της αποστολής του.

Ο επικεφαλής συναντήθηκε με ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες στο Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πέρασε χρόνο με Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονται σε αποστολή. Πάνω από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας διάφορες αποστολές.

Σε οριακό σημείο το πλήρωμα

Το USS Abraham Lincoln, με έδρα το Σαν Ντιέγκο, αναπτύχθηκε τον Νοέμβριο και έφτασε στην περιοχή τον Ιανουάριο. Από τότε έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες αποστολές στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, της αμερικανικής περιφερειακής στρατιωτικής δραστηριότητας και του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Η πολύμηνη ανάπτυξη, ο συνεχής επιχειρησιακός ρυθμός και η παρατεταμένη παραμονή του πληρώματος στη ζώνη επιχειρήσεων έχουν αυξήσει σημαντικά την πίεση στους ναυτικούς και στο προσωπικό του αεροπλανοφόρου.

Την ίδια ώρα, το USS Abraham Lincoln έχει βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό του. Οι αναφορές κάνουν λόγο για έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού που υπηρετεί στο πλοίο, με τις πολύμηνες επιχειρήσεις να επιβαρύνουν σημαντικά το πλήρωμα.

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στο υψηλό επιχειρησιακό φορτίο. Οι αναφορές για τις συνθήκες διαβίωσης και την καθημερινότητα του προσωπικού προσθέτουν μια διαφορετική διάσταση στην εικόνα του αεροπλανοφόρου, το οποίο παρουσιάζεται από την αμερικανική διοίκηση ως κρίσιμο στοιχείο της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

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