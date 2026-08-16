Θεούτα: Περισσότερες από 100 συλλήψεις μεταναστών - Τουλάχιστον 5.000 παραμένουν στα ισπανικά εδάφη

Ακόμη ένα μεγάλο κύμα μαζικής μετανάστευσης σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο

Ελένη Ευστρατίου

Θεούτα: Περισσότερες από 100 συλλήψεις μεταναστών - Τουλάχιστον 5.000 παραμένουν στα ισπανικά εδάφη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Θεούτα της Ισπανίας συνελήφθησαν τουλάχιστον 111 μετανάστες μετά από νέο μαζικό κύμα εισόδου από το Μαρόκο και άλλες αφρικανικές χώρες.
  • Η μαροκινή αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών κοντά στα σύνορα.
  • Περίπου 5.000 μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα, όπου έχουν αναπτυχθεί πάνω από 1.600 αστυνομικοί και έχουν εγκατασταθεί θαλάσσιοι φράχτες.
  • Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν θα αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς και θα επιστρέφονται στο Μαρόκο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ευαλωτότητας.
  • Οι ισπανικές αρχές σκοπεύουν να διατηρήσουν τις ενισχύσεις στην περιοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας.
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Τουλάχιστον 111 άτομα έχουν συλληφθεί στη Θεούτα της Ισπανίας μετά το νέο κύμα προσπάθειας να περάσουν μαζικά τα σύνορα χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο και άλλες χώρες της Αφρικής.

Πηγή από το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου ανέφερε στο Reuters ότι μεταξύ των κρατουμένων περιλαμβάνονταν 109 μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική και δύο Μαροκινοί πολίτες που συνελήφθησαν στο Φνιντέκ ή στην ευρύτερη περιοχή του, την πόλη του Μαρόκου που βρίσκεται απέναντι από τη Θέουτα.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, η μαροκινή αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χλμ. από τα σύνορα.

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«Θα επιστρέψουν όλοι στο Μαρόκο»

Η μεγάλη αυτή απόπειρα να περάσουν τα σύνορα ξεκίνησε με μαζικά μηνύματα που στάλθηκαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, δύο μόλις εβδομάδες από την τελευταία φορά που περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα.

Η Μαδρίτη έχει εγκαταστήσει έκτοτε ένα θαλάσσιο φράγμα και έχει αποστείλει περισσότερους από 500 επιπλέον αστυνομικούς από την ηπειρωτική Ισπανία, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των αστυνομικών στη Θέουτα σε πάνω από 1.600.

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Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι οι ενισχύσεις θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.«Θα συνεχίσουμε να αποστέλλουμε ό,τι προσωπικό είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την ομαλότητα το συντομότερο δυνατόν και να αποτρέψουμε την επανάληψη γεγονότων όπως αυτά της 30ής Ιουλίου», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Περίπου 5.000 μετανάστες παρέμεναν στη Θέουτα, ανέφερε ο υπουργός. Ο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε ότι οι μετανάστες που εισήλθαν παράνομα δεν θα επιτρέπεται να παραμείνουν στον θύλακα, να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ισπανία ή να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν εξαιρετική ευαλωτότητα. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής θα επιστρέφονται στο Μαρόκο, πρόσθεσε.

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