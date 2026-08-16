Ινδονησία: Στους 47 ανέρχονται οι νεκροί από τον σεισμό, 2.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι

Snapshot Ο σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία προκάλεσε τουλάχιστον 47 νεκρούς και πάνω από 2.000 άστεγους στην επαρχία Ναγκέκεο.

Περισσότεροι από 230 μετασεισμοί συνέχισαν να σημειώνονται στην περιοχή, με μέγιστο μέγεθος 6,2 Ρίχτερ.

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας της Ινδονησίας εξέδωσε και αργότερα απέσυρε προειδοποίηση για τσουνάμι στις πληγείσες ακτές.

Καταστράφηκαν τουλάχιστον 157 σπίτια και προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 200 άλλα, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σε προσωρινά καταφύγια.

Οι αρχές προχώρησαν σε αποστολή ελικοπτέρων και σκαφών διάσωσης και φοβούνται αύξηση του αριθμού των νεκρών λόγω αποκλεισμένων περιοχών και κατολισθήσεων. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 47 είναι οι νεκροί που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Περισσότεροι από 230 μετασεισμοί σημειώθηκαν στο νησί καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ισχυρότερο μέγεθος σε μέγεθος 6,2. Αργότερα το Σάββατο, σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε επίσης το δυτικό νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με το USGS.

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις πληγείσες ακτές, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις παραλίες και τις όχθες των ποταμών και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Η προειδοποίηση έχει πλέον αρθεί.

2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Ο υποστράτηγος Σουχαριάντο, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας, δήλωσε ότι ο σεισμός κατέστρεψε τουλάχιστον 157 σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε σχεδόν 200 άλλα, αναγκάζοντας περίπου 2.000 κατοίκους της επαρχίας Ναγκέκεο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν σε προσωρινά καταφύγια. Η Ναγκέκεο είναι η περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο του σεισμού της Φλόρες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Ρούντι Νταρμόκο, δήλωσε ότι η καταστροφή προκάλεσε σοβαρές ζημιές και κατάρρευση κτιρίων. «Ο σεισμός ήταν τεράστιος, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή, ενώ ξεκουραζόμασταν στο σπίτι με την οικογένειά μας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters η Νόνα, μια 51χρονη κάτοικος του Ταλιμπούρα, ενός χωριού στην Ανατολική Νούσα Τενγκάρα. «Ήμασταν 13 άτομα μέσα στο σπίτι και τρέξαμε όλοι για να σωθούμε».

Φόβοι ότι θα αυξηθούν οι νεκροί

Τρία ελικόπτερα και ένα σκάφος διάσωσης έχουν σταλεί για να υποστηρίξουν τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν στην περιοχή. Ο σεισμός έχει προκαλέσει κατολισθήσεις και δρόμοι έχουν αποκλειστεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη λιμενική πόλη Μαουμέρε στο νησί Φλόρες, με τις ομάδες να φτάνουν στο σημείο με πλοίο.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις εργασίες τους. Αρκετές περιοχές παραμένουν ακόμη αποκλεισμένες λόγω των καταστροφών, ενώ οι αρμόδιοι παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τον κίνδυνο περαιτέρω μετασεισμών τις επόμενες ώρες.

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