Μαράθι: «Λουκέτο» σε δύο καντίνες για παραβάσεις με τραπεζοκαθίσματα
Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής
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Στη σφράγιση δύο καντινών στο Μαράθι Ακρωτηρίου αποφάσισε να προχωρήσει η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, μετά από σειρά παραβάσεων που καταγράφηκαν τον Ιούλιο.
Οι παραβάσεις αφορούσαν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων στις δύο επιχειρήσεις.
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