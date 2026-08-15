Γλυφάδα: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω ισχυρών ανέμων

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Γλυφάδα: Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Φλέβες στη Γλυφάδα λόγω δυσχερούς θέσης της λέμβου εξαιτίας ισχυρών ανέμων.
  • Οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν τα 5 μποφόρ, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες για τη λέμβο.
  • Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανταποκρίθηκε άμεσα και περισυνέλεξε τους τέσσερις επιβαίνοντες σώους.
  • Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.
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Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Φλέβες» στη Γλυφάδα, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν βρέθηκε σε δυσχερή θέση εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, καθώς στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε σώους και τους τέσσερις επιβαίνοντες. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

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