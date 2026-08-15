Ένα φίδι στο κοτέτσι, αλλά «γεύμα» ο ποντικός

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή του «φαγητού» ενός φιδιού.

Στην περιοχή Ντεμιρτζί της Μανίσας, ένα φίδι περίπου 2,5 μέτρων μπήκε σε ένα κοτέτσι, αλλά κυνήγησε και έπιασε ένα ποντίκι από την ουρά, το οποίο πάλευε να ξεφύγει.

Τα πλάνα τράβηξε ο Σερντάρ Τσόρλου, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε στο εξοχικό του και κατέγραψε τη στιγμή, επισημαίνοντας ότι τα φίδια ωφελούν τη φύση και το οικοσύστημα, απηύθυνε έκκληση: «Παρακαλώ, μην σκοτώνετε τα φίδια».