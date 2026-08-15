Αθηνά Αηδονά: «Τέλος καλό, όλα καλά», για την υγεία της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Snapshot Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά ένιωσε ξαφνική αδιαθεσίαήμερα της Παναγίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία της αδιαθεσίας της.

Ευχαρίστησε τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΑΧΕΠΑ για τη φροντίδα τους καθώς και όσους της ευχήθηκαν.

Η Αθηνά Αηδονά ανέλαβε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά την παραίτηση του Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η ίδια ενημέρωσε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή με τη φράση «Τέλος καλό, όλα καλά». Snapshot powered by AI

"Τέλος καλό, όλα καλά", έγραψε σε ανάρτηση της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

"Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους. Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!", αναφέρει η κ. Αηδονά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αισθάνθηκε αδιαθεσία το ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η κ. Αηδονά υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για να εντοπιστεί η αιτία της αδιαθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αηδονά διαδέχθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Απόστολο Τζιτζικώστα, μετά την παραίτησή του καθώς ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού.

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