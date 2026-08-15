Σεισμός στην Κολομβία: 294 νεκροί, 4.000 τραυματίες και σχεδόν 400 αγνοούμενοι 

Snapshot Ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία έχει προκαλέσει 287 θανάτους, περίπου 4.000 τραυματίες και 400 αγνοούμενους.

Σχεδόν 13.000 σπίτια καταστράφηκαν και πολλές περιοχές, όπως το Κάλι και το Περέιρα, επηρεάστηκαν σοβαρά.

Παρά το πέρας των 72 ωρών από το σεισμό, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις αναζητήσεις σε κατεστραμμένα κτίρια.

Η κυβέρνηση κήρυξε οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σχεδιάζει την ανασυγκρότηση και στήριξη των εκτοπισμένων οικογενειών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμεύσει συνολικά πάνω από 211 εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια και αποκατάσταση. Snapshot powered by AI

Η Κολομβία συνεχίζει την απεγνωσμένη αναζήτηση επιζώντων από τον σεισμό, σχεδόν 5 ημέρες μετά τέσσερις ημέρες αφότου χτύπησαν τα φονικά 7,4 Ρίχτερ ισοπεδώνοντας περιοχές στα δυτικά της χώρας.

Τουλάχιστον 294 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σχεδόν 4.000 έχουν τραυματιστεί και περίπου 400 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια και ερείπια.

Ο σεισμός έπληξε την περιοχή της Κολομβίας όπου καλλιεργείται καφές, επηρεάζοντας περιοχές όπως το Κάλι και το Περέιρα, ενώ σχεδόν 13.000 σπίτια καταστράφηκαν και χιλιάδες άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Οι ομάδες διάσωσης έχουν ξεπεράσει το κρίσιμο χρονικό όριο των 72 ωρών, αλλά οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, καθώς οι οικογένειες περιμένουν ακόμα νέα για τους αγαπημένους τους που αγνοούνται.

Η καταστροφή έχει επίσης δημιουργήσει μια μεγάλη πρόκληση ανασυγκρότησης για τη νεοεκλεγμένη κυβέρνηση της Κολομβίας.

Οι αρχές έχουν κηρύξει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν ανακοινώσει σχέδια για τη στήριξη των εκτοπισμένων οικογενειών και την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σπιτιών, σχολείων και νοσοκομείων. Φτάνει επίσης διεθνής βοήθεια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δεσμεύσει 200 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της καταστροφής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει επιπλέον 11 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας.