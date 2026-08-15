Συγκλονιστικές στιγμές στην Κολομβία: Βγάζουν ζωντανή 3χρονη από τα ερείπια μετά από 100 ώρες

Snapshot Ένα 3χρονο κορίτσι διασώθηκε ζωντανό μετά από περισσότερες από 100 ώρες παγίδευσης στα ερείπια σεισμού στη δυτική Κολομβία.

Ο σεισμός που έπληξε την περιοχή είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου.

Η διάσωση του παιδιού στη γειτονιά Tequendama στο Κάλι έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και επιφωνήματα χαράς.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η περίπτωση διαψεύδει το συνηθισμένο «παράθυρο» των 72 ωρών για την ανεύρεση επιζώντων μετά από σεισμό. Snapshot powered by AI

Ένα κοριτσάκι 3 ετών διέψευσε το «παράθυρο» των 72 ωρών για την ανεύρεση επιζώντων του ισχυρού σεισμού στη δυτική Κολομβία, που χτύπησε στις 10 Αυγούστου με 7,4 Ρίχτερ.

Διασώστες ανέσυραν ζωντανό το παιδί, που πέρασε παγιδευμένο κάτω από χαλάσματα για περισσότερες από 100 ώρες.

Το κοριτσάκι βρέθηκε στη γειτονιά Tequendama (Κάλι), με τη διάσωσή της να γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα και επιφωνήματα χαράς, Το παιδί σύμφωνα με τα κολομβιανά μέσα μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο.