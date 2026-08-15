Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο (Video)
Ο Έλληνας σπουδαίος κολυμβητής κρέμασε το δεύτερο μετάλλιο στο στήθος του στο Ευρωπαïκό Πρωτάθλημα του Παρισιού – Δείτε την απονομή.
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Συνέτριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο ίδιος στον ημιτελικό. Ο Απόστολος Σίσκος που ήδη είχε το αργυρό μετάλλιο από τα 200μ. ύπτιο, κατέκτησε το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα. Ανήμερα της Παναγίας, την οποία ευχαρίστησε για το θαύμα της όπως είπε.
Το χάλκινο μετάλλιο, δεύτερο για τον Σίσκο στη διοργάνωση, κρεμάστηκε ήδη στο στήθος του. Με τον κολυμβητή μας γεμάτο χαρά να το παραλαμβάνει.
Δείτε την απονομή:
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