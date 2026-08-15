Το έκανε ξανά ο Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ!

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε ξανά περήφανη την Ελλάδα! Ο εκπληκτικός κολυμβητής μας, κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο πρωταθλητής μας σε έναν εκπληκτικό αγώνα στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, τερμάτισε τρίτος. Χάνοντας οριακά τη δεύτερη. Έτσι, πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα, «διέλυσε» το Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος απ’ τον ημιτελικό. Κάνοντας χρόνο 1:54.13, ενώ το προηγούμενο ήταν 1:55.55.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.06 ήρθε δεύτερος, ενώ μακράν πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72.

Δείτε τον εκπληκτικό αγώνα του Σίσκου:

Οι δηλώσεις του εκπληκτικού Έλληνα κολυμβητή: