Το έκανε ξανά ο Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ!

Δεύτερο μετάλλιο για τον εκπληκτικό Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τερμάτισε τρίτος «διαλύοντας» το Πανελλήνιο ρεκόρ!

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Το έκανε ξανά ο Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ!
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Ο Απόστολος Σίσκος έκανε ξανά περήφανη την Ελλάδα! Ο εκπληκτικός κολυμβητής μας, κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο πρωταθλητής μας σε έναν εκπληκτικό αγώνα στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, τερμάτισε τρίτος. Χάνοντας οριακά τη δεύτερη. Έτσι, πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα, «διέλυσε» το Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος απ’ τον ημιτελικό. Κάνοντας χρόνο 1:54.13, ενώ το προηγούμενο ήταν 1:55.55.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.06 ήρθε δεύτερος, ενώ μακράν πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72.

Δείτε τον εκπληκτικό αγώνα του Σίσκου:

Οι δηλώσεις του εκπληκτικού Έλληνα κολυμβητή:

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