Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Snapshot Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου το απόγευμα του Σαβάτου 15/8.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε επανειλημμένα μηνύματα μέσω 112 για εκκένωση των περιοχών Πεύκο και Άγιος Φωκάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου και 10 εναέρια μέσα, μεταξύ αυτών 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Από την Κύμη της Εύβοιας μεταβαίνουν επιπλέον 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για ενίσχυση των δυνάμεων στο μέτωπο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό στις Αρχές.

Λόγω της επικινδυνότητας του μετώπου, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην έκδοση αλλεπάλληλων μηνυμάτων μέσω του 112. Λίγο πριν τις 18:30, κλήθηκαν οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν άμεσα μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση τη Χώρα Σκύρου. Είχε προηγηθεί, στις 16:30, αντίστοιχη ειδοποίηση για την εκκένωση του οικισμού Άγιος Φωκάς προς τις Αχερούνες.

Μάχη με τις φλόγες από αέρα και ξηρά

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Η περιοχή της Σκύρου βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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