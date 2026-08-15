Κορινθία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Βαμβακές

Snapshot Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές, Κορινθίας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 56 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν επίσης εθελοντές, 6 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και υδροφόρες των τοπικών Οργανισμών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, σύμφωννα με το korinthostv.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 56 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησαν 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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