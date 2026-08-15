Σφοδρό μπουρίνι «σάρωσε» τη Μάνη: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια- Πλημμύρισαν σπίτια

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την ανατολική Μάνη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Η έντονη βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με μεγάλες ποσότητες νερού να μετατρέπουν μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Τα νερά εισέβαλαν σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα, ενώ σε ορισμένα σημεία έφτασαν μέχρι τα παράθυρα.

Παράλληλα, οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στο παραλιακό μέτωπο του Οιτύλου, όπου φερτά υλικά έχουν προκαλέσει προβλήματα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο από τον Κοκκάλα προς το Νύφι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τις περίπου 16:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Μέχρι στιγμής, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επιχειρήσει για τη μεταφορά 10 ατόμων από οχήματα σε ασφαλή σημεία.

Οι εικόνες από τις πλημμυρισμένες περιοχές αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου, που προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες σε κατοίκους και επισκέπτες της Μάνης.

Έντονα προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική κακοκαιρία και στην Αλύπα της Μάνης. Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο δρόμοι του χωριού να μετατραπούν σε χειμάρρους, με τα νερά να κατεβαίνουν με μεγάλη ορμή.Τα πλημμυρικά φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στο οδικό δίκτυο, καθώς νερά εισχώρησαν και σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα. Σε ορισμένα σημεία η στάθμη ανέβηκε σημαντικά, δημιουργώντας προβλήματα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσα σε λίγη ώρα έπεσαν 141 χιλιοστά νερού, δηλαδή 141 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Οι ποσότητες νερού έφεραν σοβαρά προβλήματα με τους δρόμους που οδηγούν στην παραλία της Αλύπας να μετατρέπονται σε χειμάρρους, ενώ τμήμα του δρόμου καταστράφηκε. Μάλιστα, η βροχή είχε τόσο ισχυρή ένταση, με τη ραγδαιότητα να φτάνει τα 245.2 mm/h στις 17:00 το απόγευμα.

Xαρακτηριστικό είναι ότι αμέσως μετά την ισχυρή βροχή η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε κατακόρυφα, και έφτασε τους 19 βαθμούς Κελσίου, όπως καταγράφεται από το meteo.gr, με την ελάχιστη να σημειώνεται στις 17.30 με 18, 3 βαθμούς Κελσίου από τους 30 που ήταν στις 12 το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου.