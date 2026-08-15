Φωτιές - Στα δίκτυα ηλεκτροδότησης αποδίδεται το 78% των καμένων εκτάσεων το φετινό καλοκαίρι

Snapshot Από τις 1 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, το 78,3% των καμένων εκτάσεων (207.652 στρέμματα) αποδίδεται σε τεχνικές βλάβες και βραχυκυκλώματα του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές τον Ιούλιο στην Αττικοβοιωτία, Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και Ξηρονομή Βοιωτίας συνδέονται με προβλήματα στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου αιολικού πάρκου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά εκτεταμένα τις εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων σε όλη την Ελλάδα.

Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζουν συλλήψεις, ενώ το σωματείο εργαζομένων καταγγέλλει ελλείψεις προσωπικού και κακή συντήρηση υποδομών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει τις ευθύνες και αναφέρει ότι μόνο το 1% των πυρκαγιών τελεσίδικα αποδίδεται στο δίκτυο, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως εύκολη στοχοποίηση. Snapshot powered by AI

Αποκαλυπτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που έφερε στο φως ο ΑΝΤ1, αναδεικνύουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης ως τον κύριο παράγοντα εκδήλωσης των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουνίου έως τις 14 Αυγούστου, από τα συνολικά 265.210 καμένα στρέμματα στη χώρα, τα 207.652 στρέμματα, ποσοστό που αγγίζει το 78,3%, αποδίδονται προανακριτικά σε τεχνικές βλάβες και βραχυκυκλώματα του δικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τρεις μεγάλες πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου σε Αττικοβοιωτία (111.000 στρέμματα, όπου η αρχή φέρεται να έγινε από δίκτυο αιολικού πάρκου), Κρύα Βρύση Ρεθύμνου (46.000 στρέμματα με δύο νεκρούς πυροσβέστες) και Ξηρονομή Βοιωτίας (32.000 στρέμματα).

«Σειριακός εμπρηστής» τα καλώδια – Στο στόχαστρο και τα αιολικά

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης χαρακτήρισε τα ηλεκτρικά δίκτυα ως «σειριακό εμπρηστή», σημειώνοντας ότι στο παρελθόν η έλλειψη ενδελεχών ερευνών οδηγούσε συχνά στην αναζήτηση «συνήθων αγνώστων». Παράλληλα, η ΔΑΕΕ διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στο σύνολο των εγκαταστάσεων των αιολικών πάρκων ανά την επικράτεια.

Η κόντρα για τις ευθύνες - Εργαζόμενοι vs ΔΕΔΔΗΕ

Η εμπλοκή του δικτύου έχει φέρει υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ αντιμέτωπους με συλλήψεις και δικογραφίες. Από την πλευρά των εργαζομένων, ο πρόεδρος του σωματείου Χανίων, Κώστας Ηλιάκης, υπογραμμίζει ότι οι τεχνικοί δεν φέρουν ευθύνη, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και πλημμελή συντήρηση των υποδομών.

Αντιθέτως, ο ΔΕΔΔΗΕ απορρίπτει τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά το ποσοστό των πυρκαγιών που αποδίδεται τελεσίδικα στο δίκτυο μέσω της δικαστικής οδού είναι ελάχιστο, μόλις 1% για το 2025. Ο Διαχειριστής κάνει λόγο για «εύκολη στοχοποίηση» που δεν υπηρετεί την αλήθεια, υποστηρίζοντας ότι τέτοιοι ισχυρισμοί δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και εξυπηρετούν πρόσκαιρες σκοπιμότητες για την κάλυψη τοπικών ευθυνών.

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