Influencer παραφυσικού περιεχομένου, νεκρή σε τροχαίο αφού κατέστρεψε το «καταραμένο» άγαλμα

Δημοφιλής Κινέζα influencer πέθανε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μόλις ένα χρόνο αφότου κατέστρεψε ένα άγαλμα της βουδιστικής θεάς του ελέους Guanyin

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Influencer παραφυσικού περιεχομένου, νεκρή σε τροχαίο αφού κατέστρεψε το «καταραμένο» άγαλμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τζιανγκ Σιαόρου, δημοφιλής Κινέζα influencer παραφυσικού περιεχομένου, πέθανε σε τροχαίο σε ηλικία 24 ετών, έναν χρόνο μετά την καταστροφή αγάλματος της βουδιστικής θεάς Guanyin.
  • Το βίντεο όπου κατέστρεψε το άγαλμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για ασέβεια από τους ακολούθους της.
  • Η Τζιανγκ δήλωσε ότι το έκανε ως πείραμα για να δει αν θα υπάρξουν συνέπειες, αναφέροντας ότι ήθελε να δει «πόσο καιρό μπορεί να ζήσει».
  • Η έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος, που συνέβη κατά τη διάρκεια ταξιδιού της από το Γκουανγκσί προς το Γκουάνγκτζου, βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η οικογένειά της ζήτησε να μην διαδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με τον θάνατό της.
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Μια διαδικτυακή influencer πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών, έναν χρόνο αφότου στο πλαίσιο ενός πειράματος έσπασε ένα άγαλμα που φέρεται να ήταν καταραμένο.

Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου, Τζιανγκ Σιαόρου, προκάλεσε αντιδράσεις όταν κατέστρεψε ένα άγαλμα που απεικόνιζε τη Guanyin, τη Θεά της Συμπόνοιας, τον Αύγουστο του 2025.

Το βίντεο της Τζιανγκ, στο οποίο φαίνεται να καταστρέφει το άγαλμα που απεικονίζει τη βουδιστική μορφή, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή όταν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο πέρυσι. Την εποχή εκείνη, η Jiang φέρεται να δήλωσε ότι το έκανε για να δει ποιες θα ήταν οι συνέπειες των πράξεών της.

Η Τζιανγκ είπε στους ακόλουθούς της, καθώς έσπαγε το πήλινο άγαλμα, ότι την ενδιέφερε να δει πόσο καιρό θα άντεχε, στο πλαίσιο ενός πειράματος που βασιζόταν σε δεισιδαιμονίες, λέγοντας: «Ας δούμε πόσο καιρό μπορώ να ζήσω».

Μετά την καταστροφή του αγάλματος από την Τζιάνγκ, οι ακόλουθοί της καταδίκασαν την πράξη της, χαρακτηρίζοντάς την «ασεβή».

Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων συνέδεσαν το βίντεο της Τζιάνγκ που καταστρέφει το άγαλμα με τον τραγικό θάνατό της σε τόσο νεαρή ηλικία.

Η Τζιανγκ με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Douyin, μια δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων στην Κίνα, η οποία αποτελεί την κινεζική έκδοση του TikTok, επικεντρωνόταν στο παραφυσικό και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, καθώς και στο ενδιαφέρον της για τον κόσμο του παραφυσικού γενικότερα.

Σύμφωνα με αναφορές, η αμφιλεγόμενη δημιουργός περιεχομένου πέθανε από τραύματα που υπέστη σε τροχαίο νωρίτερα αυτό το μήνα, στις 10 Αυγούστου, λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την ανάρτηση του τελευταίου της βίντεο στις 9 Ιουλίου, στο οποίο φαινόταν να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις σε αριθμούς που της πρότειναν οι ακόλουθοί της.

Σύμφωνα με το The Tab, η Τζιανγκ ταξίδευε από το Γκουανγκσί προς το Γκουάνγκτζου, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο. Παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Douyin, η οικογένειά της ζήτησε από τον κόσμο να αποφύγει τη «διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών» σχετικά με τον θάνατό της.

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