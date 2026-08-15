«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη»: Πιλότος F-18 έφυγε περπατώντας - Bίντεο από κάμερα σώματος

Τα πρώτα λόγια μετά την επιτυχή εκτίναξή του από το μαχητικό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη»: Πιλότος F-18 έφυγε περπατώντας - Bίντεο από κάμερα σώματος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα F/A-18 Hornet συνετρίβη στις 13 Ιουνίου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή της λίμνης Rimrock στην Ουάσινγκτον.
  • Ο πιλότος βγήκε σώος, εμφανίστηκε με τραύματα και επικοινώνησε με τις αρχές μέσω τηλεφώνου.
  • Η συντριβή προκάλεσε πυρκαγιά και σύννεφο μαύρου καπνού στην περιοχή.
  • Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει τον πιλότο να ενημερώνει τις αρχές και να περιγράφει το περιστατικό.
  • Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό διερεύνηση από το αμερικανικό Ναυτικό Σώμα Πεζοναυτών.
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Το βίντεο από την κάμερα σώματος που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δείχνει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίζουν έναν πιλότο μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο μόλις συνετρίβη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην Ουάσινγκτον τον Ιούνιο.

Το αεροσκάφος F/A-18 Hornet χτύπησε σε μια βουνοπλαγιά στις 13 Ιουνίου, στην περιοχή της λίμνης Rimrock, περίπου 55 μίλια νοτιοανατολικά του Σιάτλ, στέλνοντας ένα σύννεφο μαύρου καπνού στον αέρα και πυροδοτώντας μια πυρκαγιά.

Ο πιλότος φαίνεται με το πρόσωπό του ματωμένο και λίγο ταραγμένος στο βίντεο της κάμερας σώματος που κυκλοφόρησε την Παρασκευή από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Yakima.

Φαίνεται να πλησιάζει τους αστυνομικούς με το κινητό του στο χέρι και το 911 στην οθόνη.

«Τι είδους αεροσκάφος είναι αυτό;», ρωτάει ένας από τους διασώστες τον πιλότο.

«Είναι ένα F-18», απαντά εκείνος. «Λοιπόν, ήταν ένα F-18». Και προσθέτει: «Κάναμε κύκλους πάνω από τη λίμνη, κάναμε κάποια εκπαίδευση σε χαμηλό ύψος. ...Και μετά έκανα απότομη στροφή, και δεν είμαι σίγουρος ακριβώς».

«Χτύπησες άσχημα το δέντρο, φίλε», λέει ένας μάρτυρας.

Αργότερα, ο πιλότος φαίνεται να κάνει ένα τηλεφώνημα για να ειδοποιήσει άλλους για το ατύχημα.

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη», λέει ο πιλότος.

Σε άλλα πλάνα, φαίνεται ένα αλεξίπτωτο να κρέμεται από ένα δέντρο. Η αιτία της συντριβής εξακολουθεί να διερευνάται.

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